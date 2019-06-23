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РИА Новости

Путин заявил о готовности России к диалогу с США

Вчера, 12:11
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия готова к диалогу США, но американцы должны сами решить, нужно им развивать отношения с Москвой или нет, заявил Владимир Путин.

"Поэтому нужен диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют", — сказал российский лидер в эфире НТВ.

Во время ежегодной прямой линии, состоявшейся в четверг, Путин заявил, что диалог с Вашингтоном будет непростым из-за ограничений со стороны властных институтов Соединенных Штатов и начала в стране избирательной кампании.
Глава государства также добавил, что, по его мнению, Дональд Трамп, безусловно, принимает решения самостоятельно, однако само устройство политической системы США не позволяет ему реализовать многие идеи.
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Владимир ПутинРоссияСШАВ мире
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Чего ты собрался ждать? У нас Одна жизнь и ждать не можем. Сколько можно Интеллигентничать?
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Василий Кондратьев
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«Зреть» американцы будут очень и очень долго, параллельно взращивая в России капитулянтские настроения.
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Руслан Тлеуж
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