Путин заявил о готовности России к диалогу с США

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия готова к диалогу США, но американцы должны сами решить, нужно им развивать отношения с Москвой или нет, заявил Владимир Путин.
"Поэтому нужен диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют", — сказал российский лидер в эфире НТВ.
Во время ежегодной прямой линии, состоявшейся в четверг, Путин заявил, что диалог с Вашингтоном будет непростым из-за ограничений со стороны властных институтов Соединенных Штатов и начала в стране избирательной кампании.
Глава государства также добавил, что, по его мнению, Дональд Трамп, безусловно, принимает решения самостоятельно, однако само устройство политической системы США не позволяет ему реализовать многие идеи.
20 июня, 20:00Путин не считает, что США хотят "продавить" Россию