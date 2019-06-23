Путин заявил о готовности России к диалогу с США

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия готова к диалогу США, но американцы должны сами решить, нужно им развивать отношения с Москвой или нет, заявил Владимир Путин.

"Поэтому нужен диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют", — сказал российский лидер в эфире НТВ .

Во время ежегодной прямой линии, состоявшейся в четверг, Путин заявил, что диалог с Вашингтоном будет непростым из-за ограничений со стороны властных институтов Соединенных Штатов и начала в стране избирательной кампании.