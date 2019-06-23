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РИА Новости

Рогозин опубликовал видео строительства второй очереди космодрома Восточный

Вчера, 12:09
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео с места строительства второй очереди на космодроме Восточный.
На первой записи видно, как идет разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, а на второй — как происходит выборка грунта под сети глубокого заложения.
По словам Рогозина, комплекс будет включать стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, а также командный пункт.

"На Восточном продолжается мобилизация строителей и техники для развертывания полномасштабных работ в рамках второй очереди строительства космодрома", — отметил гендиректор в подписи к видео.

Строительство космодрома Восточный вблизи Углегорска Амурской области (ныне ЗАТО Циолковский) началось в августе 2012 года на площади около 700 квадратных километров. Площадь стартового комплекса составляет 45 тысяч квадратных метров.
Первый запуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года. Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту три космических аппарата "Аист-2Д" и "Михайло Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218. При запуске присутствовал президент Владимир Путин.
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РоскосмосДмитрий РогозинРИА Наука
Популярные комментарии
А сколько будет своровано денег? Сколько можно "наступать на одни и те же грабли".Возложить ответственность надо на кого то, что бы потом спросить со всей строгостью.
23 июня, 13:01
Вячеслав Гаджиев
2001008
Сейчас налетят "эксперты" с воплями про Рогозина =))
23 июня, 12:18
Ловец Троллей
13000012
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