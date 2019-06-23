Рогозин опубликовал видео строительства второй очереди космодрома Восточный

А тем временем на #Восточном под ракету-носитель "Ангара" всех классов идёт разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Всё под землёй pic.twitter.com/CMCfYHWrRB— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 июня 2019 г.
"На Восточном продолжается мобилизация строителей и техники для развертывания полномасштабных работ в рамках второй очереди строительства космодрома", — отметил гендиректор в подписи к видео.
Это выборка грунта под сети глубокого заложения. Таково требование к обеспечению безопасности такого сложного инженерного сооружения. На #Восточном продолжается мобилизация строителей и техники для развёртывания полномасштабных работ в рамках 2-й очереди строительства— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 июня 2019 г.
космодрома pic.twitter.com/IBGLfL0b30