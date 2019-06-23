Рогозин опубликовал видео строительства второй очереди космодрома Восточный

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опубликовал в Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео с места строительства второй очереди на космодроме Восточный.

На первой записи видно, как идет разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, а на второй — как происходит выборка грунта под сети глубокого заложения.

А тем временем на #Восточном под ракету-носитель "Ангара" всех классов идёт разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Всё под землёй pic.twitter.com/CMCfYHWrRB — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 июня 2019 г.

По словам Рогозина, комплекс будет включать стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, а также командный пункт.

"На Восточном продолжается мобилизация строителей и техники для развертывания полномасштабных работ в рамках второй очереди строительства космодрома", — отметил гендиректор в подписи к видео.

Строительство космодрома Восточный вблизи Углегорска Амурской области (ныне ЗАТО Циолковский) началось в августе 2012 года на площади около 700 квадратных километров. Площадь стартового комплекса составляет 45 тысяч квадратных метров.

Первый запуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года. Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту три космических аппарата "Аист-2Д" и "Михайло Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218. При запуске присутствовал президент Владимир Путин.