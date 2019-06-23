Британские морпехи разрисовали сослуживцев свастикой на учениях на Балтике

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании устроили пьяный дебош на борту корабля, участвующего в учениях Baltic Protector в Балтийском море, сообщает таблоид Daily Mail.
Военная полиция начала расследование инцидента после того, как в Сети появились кадры с церемонии "посвящения" новобранцев. Как отмечает издание, на фото попал нетрезвый солдат с нарисованной нацистской символикой на груди.
Командование морской пехоты приказало военнослужащим удалить все материалы с мероприятия и запретило распространять их в соцсетях под угрозой дисциплинарных санкций.
Также сообщается, что после инцидента подразделения Королевской морской пехоты могут отстранить от всех заграничных учений британских ВМС.
Учения НАТО Baltic Protector проходят в водах Балтийского моря с 24 мая по 8 июля. Британские морпехи возглавили войска из 12 тысяч военнослужащих из 18 стран — членов НАТО. В маневрах задействованы 44 военных корабля и 40 самолетов и вертолетов.
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