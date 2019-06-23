Британские морпехи разрисовали сослуживцев свастикой на учениях на Балтике

Солдаты Королевского военно-морского флота Великобритании на учениях Baltops 19 проходящих на территории Литвы и Швеции

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании устроили пьяный дебош на борту корабля, участвующего в учениях Baltic Protector в Балтийском море, сообщает таблоид Военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании устроили пьяный дебош на борту корабля, участвующего в учениях Baltic Protector в Балтийском море, сообщает таблоид Daily Mail

Военная полиция начала расследование инцидента после того, как в Сети появились кадры с церемонии "посвящения" новобранцев. Как отмечает издание, на фото попал нетрезвый солдат с нарисованной нацистской символикой на груди.

Командование морской пехоты приказало военнослужащим удалить все материалы с мероприятия и запретило распространять их в соцсетях под угрозой дисциплинарных санкций.

Также сообщается, что после инцидента подразделения Королевской морской пехоты могут отстранить от всех заграничных учений британских ВМС.