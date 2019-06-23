Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T12:05Z
https://ria.ru/20190623/1555828325.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155582/85/1555828515_0:156:1500:1000_1036x0_80_0_0_bdd8ddd81c366ae85ce78db344ba7f5b.jpg
РИА Новости

Британские морпехи разрисовали сослуживцев свастикой на учениях на Балтике

Вчера, 12:05
12798
© Фото : Royal Navy/LPhot Paul HallСолдаты Королевского военно-морского флота Великобритании на учениях Baltops 19 проходящих на территории Литвы и Швеции
Солдаты Королевского военно-морского флота Великобритании на учениях Baltops 19 проходящих на территории Литвы и Швеции
© Фото : Royal Navy/LPhot Paul Hall
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании устроили пьяный дебош на борту корабля, участвующего в учениях Baltic Protector в Балтийском море, сообщает таблоид Daily Mail.
Военная полиция начала расследование инцидента после того, как в Сети появились кадры с церемонии "посвящения" новобранцев. Как отмечает издание, на фото попал нетрезвый солдат с нарисованной нацистской символикой на груди.
Командование морской пехоты приказало военнослужащим удалить все материалы с мероприятия и запретило распространять их в соцсетях под угрозой дисциплинарных санкций.
Также сообщается, что после инцидента подразделения Королевской морской пехоты могут отстранить от всех заграничных учений британских ВМС.
Учения НАТО Baltic Protector проходят в водах Балтийского моря с 24 мая по 8 июля. Британские морпехи возглавили войска из 12 тысяч военнослужащих из 18 стран — членов НАТО. В маневрах задействованы 44 военных корабля и 40 самолетов и вертолетов.
Президент Украины Петр Порошенко во время политического ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV
8 декабря 2018, 13:47
В Сети раскритиковали фото Порошенко с солдатом, носящим эмблему СС
11894216744
Обсудить 6
Балтийское мореНАТОВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Как что,похоронить Британию
23 июня, 12:26
LLLimon Limonov
1430010
вот она нацистская старуха англия(((
23 июня, 13:04
СССосед Соседов
1410010
Рекомендуем
Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро на открытии ресторана Nobu Crocus City в Москве
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
РИА
Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова президента Грузии о российских туристах
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Украина пригрозила России "новой волной давления"
Михайловский Златоверхий собор - действующий кафедральный собор новой объединенной церкви Украины
"Новая церковь" Украины наказала священников, поддержавших Филарета
Лента
новостей
Семен Слепаков
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019
Кудрин ответил на слова Путина фотографией с Глазьевым
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о готовности России к диалогу с США
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
"Жену свою продай, а не меня!" Чем Зеленский так разозлил украинок
Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша. 23 июня 2019
В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Почему Путин закрыл авиасообщение с Грузией
Заседание Верховной рады Украины
Гоп-гоп. Шоу-бизнес захватывает украинскую Раду
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
В Чечне пояснили слова Кадырова о "200 километрах от Грозного до Тбилиси"
Вертолет ВВС США на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Архивное фото
В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн
Газовое оборудование в Львовской области Украины
На Украине заявили о критическом дефиците газа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
03:12ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
00:48СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
00:36СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии
Лента новостейМолния