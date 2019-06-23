В Бельгии у экс-полицейского изъяли 151 килограмм кокаина, сообщили СМИ

БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Полиция изъяла при задержании 151 килограмм кокаина, рыночная стоимость которого оценивается в более чем пять миллионов евро, а также около одного миллиона евро наличными у бывшего полицейского, ныне - владельца одного из ресторанов в Брюсселе, сообщила телерадиокомпания RTL.
По данным RTL, экс-полицейского подозревают в том, что он является одним из главарей банды торговцев наркотиками. По подозрению в причастности к деятельности преступной группы были задержаны еще пятеро человек, в том числе выходец из Чечни, которого считают главой банды торговцев наркотиками, промышлявшей также сбытом оружия.