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РИА Новости

В Бельгии у экс-полицейского изъяли 151 килограмм кокаина, сообщили СМИ

Вчера, 12:04
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Полиция изъяла при задержании 151 килограмм кокаина, рыночная стоимость которого оценивается в более чем пять миллионов евро, а также около одного миллиона евро наличными у бывшего полицейского, ныне - владельца одного из ресторанов в Брюсселе, сообщила телерадиокомпания RTL.
По данным RTL, экс-полицейского подозревают в том, что он является одним из главарей банды торговцев наркотиками. По подозрению в причастности к деятельности преступной группы были задержаны еще пятеро человек, в том числе выходец из Чечни, которого считают главой банды торговцев наркотиками, промышлявшей также сбытом оружия.
Мешки с 400 килограммами кокаина стоимостью 4,5 миллиарда рублей, обнаруженные в порту Санкт-Петербурга в контейнере из Эквадора. 11 июня 2019
11 июня, 15:59
В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора
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