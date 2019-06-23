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РИА Новости

В Нигерии в ходе спецоперации уничтожили более 40 боевиков "Боко Харам"

Вчера, 11:53
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© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии
© AP Photo / Ben Curtis
Военные и полиция Нигерии. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 40 боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" были уничтожены в ходе операции совместных сил нескольких африканских стран в нигерийском штате Борно, сообщает издание Defense Post.
По данным издания, нигерийская армия сообщила, что 21 июня "войска... многонациональной объединенной оперативно-тактической группы, состоящей из представителей Нигерии и Чада, начали операцию в районе озера Чад в Нигерии". В результате "42 террориста "Боко Харам" были уничтожены, еще несколько ранены".
Полиция Нигерии
13 июня, 19:26
В Нигерии более 6о человек погибли при нападении бандитов
В ходе операции погиб один солдат из Чада, еще 12 военных пострадали.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
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