Косачев прокомментировал ситуацию в Тбилиси

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Грузинские власти под натиском радикалов поспешили переложить на Москву ответственность за происходящее в стране, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Грузинские власти, несущие полную ответственность за организацию и проведение сессии Межпарламентской ассамблеи православия, откровенно струсили под натиском оппозиции и эту ответственность с себя мгновенно сбросили. И грузинские власти, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили эту ответственность на Россию - безосновательно по сути и оскорбительно по форме", - написал политик на своей странице в Facebook в воскресенье.

По словам Косачева, форма определила содержание.

"Определение "Россия - враг", произнесённое грузинским президентом, моментально превратило всех без исключения россиян, приезжающих в Грузию, в оккупантов и в пятую колонну - цитаты из того же источника", - подчеркнул он.

Законодатель назвал прискорбным такое развитие ситуации, "потому что это по определению не так". По его словам, в России желают Грузии только добра.

"Но принимая соответствующие ограничительные меры, президент России не мог поступить иначе, потому что ответственность за происходящее, сброшенная Тбилиси на Москву, вынужденно перешла к нему. Ответственность за безопасность граждан России. И он ее с себя, в отличие от грузинских властей, не сбросил", - написал парламентарий.

Косачев полагает, что "ритуальных заверений в любви к российским туристам" явно недостаточно.

"Выход в том, что Грузия как нация справилась со своими радикалами, одномоментно превратившими в пепел любые рассказы о грузинском гостеприимстве, и в том, чтобы Грузия как государство нашла в себе мужество исправить эмоциональные, но от этого не менее трагичные и разрушительные ошибки собственных властей, совершенные в этот день", - заключил сенатор.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.