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РИА Новости

Косачев прокомментировал ситуацию в Тбилиси

Вчера, 11:51
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Грузинские власти под натиском радикалов поспешили переложить на Москву ответственность за происходящее в стране, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
"Грузинские власти, несущие полную ответственность за организацию и проведение сессии Межпарламентской ассамблеи православия, откровенно струсили под натиском оппозиции и эту ответственность с себя мгновенно сбросили. И грузинские власти, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили эту ответственность на Россию - безосновательно по сути и оскорбительно по форме", - написал политик на своей странице в Facebook в воскресенье.
По словам Косачева, форма определила содержание.
"Определение "Россия - враг", произнесённое грузинским президентом, моментально превратило всех без исключения россиян, приезжающих в Грузию, в оккупантов и в пятую колонну - цитаты из того же источника", - подчеркнул он.
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Законодатель назвал прискорбным такое развитие ситуации, "потому что это по определению не так". По его словам, в России желают Грузии только добра.
"Но принимая соответствующие ограничительные меры, президент России не мог поступить иначе, потому что ответственность за происходящее, сброшенная Тбилиси на Москву, вынужденно перешла к нему. Ответственность за безопасность граждан России. И он ее с себя, в отличие от грузинских властей, не сбросил", - написал парламентарий.
Косачев полагает, что "ритуальных заверений в любви к российским туристам" явно недостаточно.
"Выход в том, что Грузия как нация справилась со своими радикалами, одномоментно превратившими в пепел любые рассказы о грузинском гостеприимстве, и в том, чтобы Грузия как государство нашла в себе мужество исправить эмоциональные, но от этого не менее трагичные и разрушительные ошибки собственных властей, совершенные в этот день", - заключил сенатор.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
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Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Здание Министерства иностранных дел РФ
22 июня, 18:22
МИД требует от Грузии обеспечить безопасность находящихся в стране россиян
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