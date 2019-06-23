Главу штаба армии Эфиопии застрелили в ходе попытки переворота

Мост через высохшую реку в северной части Эфиопии в регионе Амхара

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Начальник штаба армии Эфиопии Сеаре Меконнен был убит спустя несколько часов после попытки захвата власти в штате Амхара, передает Начальник штаба армии Эфиопии Сеаре Меконнен был убит спустя несколько часов после попытки захвата власти в штате Амхара, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра страны.

Ранее сообщалось, что Меконнен получил ранение, когда намеревался помешать попытке переворота в штате.

По словам пресс-секретаря премьер-министра страны Биллен Сейюм, "ударный отряд" во главе с начальником службы безопасности штата Амхара Асамину Циге ворвался на заседание в правительственное здание в субботу днем и открыл стрельбу, в результате чего ранил главу штата Амбахиу Меконнена и другого высокопоставленного чиновника, которые скончались от полученных ран.