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РИА Новости

Путин отметил роль президента Армении в развитии двусторонних связей

Вчера, 11:38
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЕРЕВАН, 23 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительном послании армянскому коллеге Армену Саркисяну по случаю дня рождения отметил его роль в развитии двусторонних союзнических отношений, сообщили в воскресенье в пресс-службе президент Армении.
"Уважаемый Армен Варданович, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Высоко ценим ту роль, которую Вы играете в развитии дружественных, союзнических отношений между нашими странами, а также двустороннего сотрудничества в различных областях", - говорится в послании Путина, текст которого размещен на сайте армянского президента.
Путин пожелал Саркисяну, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Армен Саркисян
12 июня, 08:49
Президент Армении уверен в укреплении отношений с Россией
3200028
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Армен СаркисянВладимир ПутинАрменияВ мире
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