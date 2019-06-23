Путин отметил роль президента Армении в развитии двусторонних связей

ЕРЕВАН, 23 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительном послании армянскому коллеге Армену Саркисяну по случаю дня рождения отметил его роль в развитии двусторонних союзнических отношений, сообщили в воскресенье в пресс-службе президент Армении.

"Уважаемый Армен Варданович, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Высоко ценим ту роль, которую Вы играете в развитии дружественных, союзнических отношений между нашими странами, а также двустороннего сотрудничества в различных областях", - говорится в послании Путина, текст которого размещен на сайте армянского президента.