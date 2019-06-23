Путин отметил сложность задач, стоящих перед нефтегазовой отраслью

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям шестого Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета отметил, что стоящие перед нефтегазовой промышленностью задачи с каждым годом оказываются все сложнее, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Нынешний форум предоставляет участникам хорошие возможности для профессионального общения... Это взаимодействие имеет большое значение, ведь задачи, стоящие перед нефтегазовой промышленностью, с каждым годом оказываются всё сложнее и ответственнее", - говорится в телеграмме.

Путин отметил важность того, что именно Россия выбрана местом проведения этого масштабного мероприятия. По мнению российского лидера, это говорит о признании большого вклада России в развитие международного сотрудничества в энергетической сфере.

"И, конечно, это свидетельство успешного опыта подготовки и проведения в 2014 году в Москве главного события отрасли – Мирового нефтяного конгресса", - добавил он.

Кроме того, Путин заметил, что нефтегазовая отрасль динамично развивается, и международное сотрудничество становится основным условием эффективной реализации проектов в сфере надежного обеспечения энергетической безопасности, топливно-энергетического комплекса и снижения экологических рисков.