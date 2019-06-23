Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T11:32Z
https://ria.ru/20190623/1555827898.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155575/81/1555758196_0:0:3033:1706_1036x0_80_0_0_f13bd1bb053235155a4526270bd794e2.jpg
РИА Новости

Путин отметил сложность задач, стоящих перед нефтегазовой отраслью

Вчера, 11:32
31
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям шестого Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета отметил, что стоящие перед нефтегазовой промышленностью задачи с каждым годом оказываются все сложнее, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Нынешний форум предоставляет участникам хорошие возможности для профессионального общения... Это взаимодействие имеет большое значение, ведь задачи, стоящие перед нефтегазовой промышленностью, с каждым годом оказываются всё сложнее и ответственнее", - говорится в телеграмме.
Путин отметил важность того, что именно Россия выбрана местом проведения этого масштабного мероприятия. По мнению российского лидера, это говорит о признании большого вклада России в развитие международного сотрудничества в энергетической сфере.
"И, конечно, это свидетельство успешного опыта подготовки и проведения в 2014 году в Москве главного события отрасли – Мирового нефтяного конгресса", - добавил он.
Кроме того, Путин заметил, что нефтегазовая отрасль динамично развивается, и международное сотрудничество становится основным условием эффективной реализации проектов в сфере надежного обеспечения энергетической безопасности, топливно-энергетического комплекса и снижения экологических рисков.
Будущее нефтегазового комплекса, его конкурентоспособность и расширение ресурсной базы зависит от молодых лидеров, от их готовности добиваться поставленных целей, принимать нестандартные решения и наращивать равноправное взаимовыгодное партнерство, заключил российский президент.
200002
Обсудить 0
Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Владимир Путин
Без поддержки людей не будет результата, считает Путин
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин поприветствовал участников фестиваля телефильмов "Утро Родины"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
Работа по итогам "Прямой линии" продолжается в течение года, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал Сабантуй неотъемлемой частью культурного кода
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Английский бизнес хочет работать с Россией, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
Песков рассказал о подготовке к "Прямой линии" с Путиным
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил роль президента Армении в развитии двусторонних связей
Президент РФ Владимир Путин
Губернаторам следует быть ближе к людям, заявил Путин
Дом Правительства Российской Федерации
Правительство одобрило доклад о госпрограмме развития сельского хозяйства
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа на саммите G20
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о продолжении реализации программ по развитию Дальнего Востока
Выпускники российских школ перед началом церемонии вручения IX Всероссийской премии Выпускник-2019 в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Медведев поздравил выпускников с окончанием школы
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини
Могерини подтвердила заседание совместной комиссии по СВПД
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Приостановка Россией турпотока вредит только Грузии, считает Пушков
Российско-китайское сотрудничество
Россия и Китай запланировали обширную программу в год юбилея дипотношений
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
03:12ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
00:48СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
00:36СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии
Лента новостейМолния