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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев

Вчера, 11:18
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМальчик сидит возле мотоцикла в поселении Бейт-Джинн
Мальчик сидит возле мотоцикла в поселении Бейт-Джинн
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 393 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 338 человек (женщин – 102, детей – 173), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1055 человек (женщин – 317, детей – 538)", - говорится в сообщении.
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По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,9 гектара территории в провинциях Дераа и Дамаск. Кроме того, специалисты уничтожили 29 взрывоопасных предметов.
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