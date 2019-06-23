В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 393 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 338 человек (женщин – 102, детей – 173), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1055 человек (женщин – 317, детей – 538)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись восемь граждан Сирии.