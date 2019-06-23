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РИА Новости

В Удмуртии задержали инвалида, подозреваемого в осквернении могил

Вчера, 11:09
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Полиция задержала инвалида, подозреваемого в повреждении более 40 надгробных плит и крестов на кладбище села Красногорское в Удмуртии, сообщает инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей МВД по Удмуртской Республике Павел Шахторин.
"Сотрудниками полиции задержан подозреваемый. Им оказался 40-летний местный житель, инвалид 2-й группы с детства, состоит на учете в республиканской клинической больнице", — говорится в сообщении.
Полицейские установили, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне возникшей агрессии уронил более 40 надгробных плит и крестов.
Возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением".
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