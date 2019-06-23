В Удмуртии задержали инвалида, подозреваемого в осквернении могил

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Полиция задержала инвалида, подозреваемого в повреждении более 40 надгробных плит и крестов на кладбище села Красногорское в Удмуртии, сообщает инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей МВД по Удмуртской Республике Павел Шахторин.

"Сотрудниками полиции задержан подозреваемый. Им оказался 40-летний местный житель, инвалид 2-й группы с детства, состоит на учете в республиканской клинической больнице", — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне возникшей агрессии уронил более 40 надгробных плит и крестов.