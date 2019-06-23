На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.

"Двадцать второго июня около 20.50 (18.50 мск) водитель автомобиля Toyota Corolla, мужчина 1985 года рождения, по неустановленной причине допустил выезд на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем Iveco. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Toyota Corolla и двое его пассажиров – мужчины 1986 и 1984 годов рождения - от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.

Управление отмечает, что все погибшие являлись жителями города Заречный. Водитель грузовика травм в результате ДТП не получил, в момент ДТП он вез негабаритный груз из Екатеринбурга в Санкт-Петербург.