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РИА Новости

В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу "Маршу равенства"

Вчера, 10:51
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против ЛГБТ-парада в Киеве. 23 июня 2019
Участники акции протеста против ЛГБТ-парада в Киеве. 23 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста против ЛГБТ-парада в Киеве. 23 июня 2019
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Колонна националистов и радикалов в центре Киева перекрыла маршрут "Маршу равенства", сообщает в воскресенье издание Strana.ua.
"Марш равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ состоится в Киеве в воскресенье. Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что к охране правопорядка в Киеве будут привлечены все подразделения структуры МВД.
Сотрудники полиции и противники Марша равенства в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве
Вчера, 10:02
На Украине задержали группу, готовившую провокации на "Марше равенства"
Ранее телеканал "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") сообщил, что несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства".

"Сегодня, 23 июня, в Киеве должен пройти ЛГБТ-парад, против которого в центре столицы уже формируется колонна националистов и радикалов. Бульвар Шевченко разделили несколько рядов полиции. Возле красного корпуса стоят националисты", — говорится в сообщении.

По данным издания, это молодые люди 17-25 лет, большинство из них в балаклавах.
В сообщении уточняется, что на стороне радикалов выступают несколько депутатов.
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КиевВ мире
Популярные комментарии
Люди шагают за равенство всех граждан страны. ЛГБТ то же граждане, как не крути) Ну и пусть шагают. Они кого то насилуют?)
23 июня, 12:09
Ника Гавриш
90001750
Дык на продажной Украине это сплошь и рядом. До кучи можно еще нацепить католический крест, казачий чуб... а дома в тумбочке прятать российский паспорт ))
23 июня, 11:09
Дмитрий Широков
46210004
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