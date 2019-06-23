В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу "Маршу равенства"

Участники акции протеста против ЛГБТ-парада в Киеве. 23 июня 2019

Участники акции протеста против ЛГБТ-парада в Киеве. 23 июня 2019

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Колонна националистов и радикалов в центре Киева перекрыла маршрут "Маршу равенства", сообщает в воскресенье издание Strana.ua.

"Марш равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ состоится в Киеве в воскресенье. Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что к охране правопорядка в Киеве будут привлечены все подразделения структуры МВД.

Ранее телеканал "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") сообщил, что несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства".

"Сегодня, 23 июня, в Киеве должен пройти ЛГБТ-парад, против которого в центре столицы уже формируется колонна националистов и радикалов. Бульвар Шевченко разделили несколько рядов полиции. Возле красного корпуса стоят националисты", — говорится в сообщении.

По данным издания, это молодые люди 17-25 лет, большинство из них в балаклавах.