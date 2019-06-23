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РИА Новости

Рогозин рассказал, сколько ракет "Ангара" будет производить "Полет"

Вчера, 10:43
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРакета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ракета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Омское производственное объединение "Полет" (входит в Центр Хруничева госкорпорации "Роскосмос") с 2024 года будет производить не менее восьми тяжелых и двух лёгких ракет-носителей "Ангара" в год, заявил в воскресенье генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"С 22 года в Омске будем делать по 4 "Ангара А5", а с 24-го - не менее 8 тяжёлых и 2 лёгких РН в год", - написал он в Twitter.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
Ракета-носитель Ангара-А5. Архивное фото
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Омское производственное объединение "Полет"Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинОмскРИА Наука
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