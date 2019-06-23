Рогозин рассказал, сколько ракет "Ангара" будет производить "Полет"

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Омское производственное объединение "Полет" (входит в Центр Хруничева госкорпорации "Роскосмос") с 2024 года будет производить не менее восьми тяжелых и двух лёгких ракет-носителей "Ангара" в год, заявил в воскресенье генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"С 22 года в Омске будем делать по 4 "Ангара А5", а с 24-го - не менее 8 тяжёлых и 2 лёгких РН в год", - написал он в Twitter.
В Омске строим современный ракетный завод. Сейчас заводы Центра Хруничева в Москве и Омске готовят несколько РН "Ангара" тяжёлого и лёгкого класса к продолжению лётных испытаний. С 22 года в Омске будем делать по 4 "Ангара А5", а с 24-го - не менее 8 тяжёлых и 2 лёгких РН в год. https://t.co/0h1rEoYG3B— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 июня 2019 г.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".