Рогозин рассказал, сколько ракет "Ангара" будет производить "Полет"

В Омске строим современный ракетный завод. Сейчас заводы Центра Хруничева в Москве и Омске готовят несколько РН "Ангара" тяжёлого и лёгкого класса к продолжению лётных испытаний. С 22 года в Омске будем делать по 4 "Ангара А5", а с 24-го - не менее 8 тяжёлых и 2 лёгких РН в год. https://t.co/0h1rEoYG3B