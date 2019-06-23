Путин назвал Сабантуй неотъемлемой частью культурного кода

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил всех празднующих Сабантуй с праздником плуга и отметил, что Сабантуй является важной частью нашего культурного кода, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сердечно поздравляю вас с Сабантуем – Праздником плуга. Этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует уважение к созидательному труду землепашцев, является важной, неотъемлемой частью нашего культурного кода, богатейшего исторического, духовного наследия", - говорится в телеграмме.
Путин заметил, что этот праздник с любовью и широко отмечается представителями самых разных национальностей во многих регионах России.
"Как и столетия назад, Сабантуй объединяет людей, к нему готовятся заранее, а в праздничные дни в городах и сёлах проходят весёлые народные гулянья, спортивные состязания, концерты, игры и конкурсы", - сказал он.
Путин отметил, что сегодня в Татарстане, центре торжеств, царит особая атмосфера радости, гостеприимства и искреннего, доброжелательного человеческого общения. Он уверен, что в этот праздник каждый найдет занятие себе по душе.