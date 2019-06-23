ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы России получили два новейших вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"Две машины уже переданы на сегодняшний день Министерству обороны. Они будут подключены к государственным испытаниям. Установочная партия из шести машин должна поступить в ВКС в следующем году", — сказал Богинский в эфире телеканала "Звезда".
Как уточнил главный конструктор вертолета Виталий Щербина, Ми-28НМ может применять широкий спектр воздушных средств поражения, включая ракеты "воздух — воздух". Это дает ему возможность сбивать ракеты противника.
Кроме того, благодаря новой ракете, название и характеристики которой засекречены, Ми-28НМ способен поражать наземные цели, не входя в зону действия ПВО противника.
Ми-28НМ, разрабатываемый холдингом "Вертолеты России" (входит в "Ростех"), — высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения. Среди выполняемых им задач — уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание другим вертолетам и самолетам.
Боевая машина оснащена вторым комплектом управления, что значительно повышает живучесть машины в случае ранения одного из членов экипажа. Сейчас опытный образец Ми-28НМ проходит государственные испытания перед принятием на вооружение.
Ранее сообщалось, что до 2027 года Минобороны закупит 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник".
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