В Заполярье наступающие пески угрожают деревне Кузомень

КУЗОМЕНЬ (Мурманская область), 23 июн – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Бескрайняя песчаная пустыня, простирающаяся до самого горизонта, - сюрреалистическая картина для заполярного пейзажа, которая могла бы привлечь тысячи туристов на этот край земли. Но на Терском берегу Белого моря в Мурманской области этот удивительный феномен угрожает жизни старинной деревни, которая постепенно погружается в пески. Местные жители, власти и экологи не одно десятилетие пытаются остановить наступление пустыни, однако пока счет ведет стихия.

Еловый мыс

До сих пор туристы не протоптали твердую тропинку в этот удивительный край земли Заполярья. Наверное, только потому, что здесь, можно сказать, вовсе нет дорог. Общественный транспорт сюда не ходит, нет почты, амбулатории и аптеки, школа сгорела прошлой зимой.

Отъехав от отдаленной деревни Варзуга на юге Кольского полуострова на несколько километров, желающие посетить Кузомень должны пересесть в полноприводные джипы, а лучше - в старые добрые УАЗики-буханки – иначе не добраться до уникальной заполярной пустыни.

Когда-то - несколько веков назад расположенное в устье реки Варзуги село Кузомень, что в переводе с карельского означает "еловый мыс", - было зажиточным: природа не поскупилась здесь на пушнину и дичь, рыбу и морскую соль. Жили здесь около 800 человек, сегодня деревни с таким количеством населения на Терском берегу не найдешь. До войны в Кузомени был санаторий, сегодня говорят местные, болеть нельзя – нет врача.

Сейчас в селе постоянно живут около ста человек, летом, несмотря на бездорожье и оторванность от внешнего мира, съезжаются дачники – в основном те, чьи корни накрепко вросли в терскую землю. Не покидают этих мест и дикие лошади. Говорят, в середине 20-го века в местный колхоз завезли лошадок якутской породы, но после его развала стало как-то не до скакунов, и они оказались предоставлены сами себе.

Густошерстные лошадки, давным-давно получившие свободу, стали привычным антуражем села и чуть ли не главной местной достопримечательностью. Местные жители не советуют их кормить и гладить – свободолюбивые скакуны могут укусить, лягнуть и, гордо распустив по ветру гриву, умчаться за горизонт.

Агрессивные пески

Когда пески начали наступать на поселок, сегодня никто из местных жителей точно не скажет, потому что было это, вроде бы, несколько веков назад, когда Терский берег относился к подворью Соловецкого монастыря. Назвать точную причину этой катастрофы тоже никто не берется, но специалисты уверены, что без активной деятельности человека здесь не обошлось.

Как поясняет участковый лесничий и житель Кузомени Геннадий Власович Вишняков, здесь когда-то были построены солеварни, а для выпаривания соли нужно было вырубать и жечь местную древесину. Кроме того, в каждом дворе богатого села держали скот – лошадей, оленей, коз, которые вытаптывали местные пастбища.

Все бы ничего, но почвы в этом районе оказались очень легкими и капризными, лес не сопротивлялся, а пески начали свое наступление. Сегодня их протяженность – около 13 километров по обоим берегам Варзуги, а площадь пустыни приближается к 2 тысячам гектаров.

Сильные ветра смывают песок в реку Варзугу, которая постепенно изменяет русло, а это в свою очередь влияет на популяцию семги, которая заходит в реку на нерест. Песок хозяйничает и в самой деревне, и, словно демонстрируя силу и крутой нрав, наполовину засыпает песком дома, припорашивает местные огороды, без особого почтения заметает кресты и обнажает кости на местном кладбище.

"Беда заключается в том, что большая часть песка поступает в речку, она мелеет и начинает расширяться – разливается, берега подмываются. Это происходит в селе, начинает смывать постройки. Если не принять срочных мер, то в течение ближайших 15 лет будет смыто около десятка домов, а в будущем Кузомень может превратиться в остров", – Вишняков широким жестом обводит бескрайнюю кузоменьскую пустыню.

Методы борьбы с пустыней

Больше 30 лет он борется, по сути, с гигантской ветряной мельницей, пытаясь перехитрить розу ветров, повернуть песчаные потоки вспять. Несколько десятилетий назад, когда стало очевидно, что катастрофы не избежать, если сидеть сложа руки, в этих местах началась настоящая битва за каждый метр леса.

В 1980-х годах прошлого века в Кузомени был создан стационар Полярно-альпийского ботанического сада-института, который разрабатывал методики по закреплению песков с помощью посадочного материала. Аналогов "кузоменьской ривьере" в полном объеме не было нигде, даже на знаменитой Куршской косе, где условия несколько отличаются от местных.

Тактика и стратегия борьбы с наступающей пустыней не сразу дали результаты, поначалу усилия специалистов в прямом и переносном смысле уходили в песок. Местная земля, в частности, не приняла инородную растительность - саженцы, выращенные где-либо, кроме Кузомени, потому выпестованные с трудом посадки не приживались. Да и песок так просто не сдавался, пришлось разрабатывать целую систему.

"Технология заключается в том, что мы проводим сплошное торфование, затем вводим травянистые растения – например, песчаный овес. И после того, как образуется сплошная дернина, высаживаем древесные растения. Четыре года назад мы решили брать из леса дички не только хвойные, но и лиственные. И все получилось", - Геннадий Власович машет в сторону сопок вдалеке: за несколько лет экологам, местным жителям и волонтерам удалось титаническими усилиями создать защитную полосу. По объемам это – капля в море, за сезон удается высадить растения на 1-1,5 гектарах. Но и песок в это время "не дремлет", отвоевывая новые территории.

Рукотворный лес

Последние 4 года местным властям помогают общественники, в частности, Всемирный фонд дикой природы. Прежде чем приступить к работам, экологи изучали опыт других регионов и убедились в том, что методики "с чужого плеча" здесь не всегда будут эффективны.

Так было принято решение сделать ставку на местный посевной материал – жители и экологи отправились в лес за шишками и насобирали около 10 килограммов семян. "Теперь их надо где-то вырастить. Пока такой возможности у регионального минприроды нет. Мы будем думать, искать возможности. Сейчас семена хранятся в Петрозаводске в специальных условиях, их хватит на много лет. Опять же вопрос - если в Петрозаводске выращивать, то как везти? В ящиках – дорого", - поясняет руководитель Баренцевоморского отделения WWF Олег Суткайтис.

Три года назад фонд привез на Терский берег волонтеров, чтобы те высаживали маленькие сосенки, укрепляли берег реки. Под дождем и шквалистым ветром, который здесь не утихает ни на минуту, им удалось засадить около 1,5 гектаров. Казалось бы – ничтожно мало в масштабах всей кузоменьской пустыни. Но Геннадий Вишняков уверен: это единственное, что может сегодня сдержать пески.

Сам он ведет гостей к лесочку, где деревья достигли двух и более человеческих ростов, где их корни утопают во мху, а вдалеке среди стволов, если повезет, можно разглядеть зайца. 30 лет назад здесь тоже была пустыня, поясняет лесничий, и вспоминает, как бережно засаживался каждый метр этого участка – как для защиты саженцев придумали использовать растение элимус, погибавшее после того, как молодняк больше не нуждался в его опеке.

"96-98 % приживаемости. За 30 лет вырос лесок! В год прирастает 30-40 см. Зайцы бегают. С 1989 года 80 га посажено", - говорит лесничий.

Сравнять счет

Деревья на Крайнем севере растут очень медленно. Из тех посадок, что в прошлом году сделали волонтеры, прижилось около 70%. Для того, чтобы "сравнять счет с пустыней", по приблизительным подсчетам, надо ежегодно высаживать более 10 гектаров.

"Чтобы восстановить покров на пустыне, нужны огромные деньги. У нас же как - деньги на все есть, а на решение экологических проблем – по остаточному принципу", - в сердцах машет рукой Вишняков.