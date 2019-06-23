Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Солнечная, сухая погода и комфортная температура до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня инициатива в атмосфере в большей части столичного региона будет принадлежать гребню скандинавского антициклона, благодаря чему будет преобладать солнечная, сухая погода. Северные ветры принесут первую порцию комфортной прохлады, лишь на юге Подмосковья эхом уходящего холодного фронта кое-где пройдут кратковременные дожди и грозы. Поэтому сегодня в Москве переменная облачность без существенных осадков, температура днём комфортная - плюс 24-26 градусов тепла, по области - 27-28", - сообщил Тишковец.

Метеоролог добавил, что в воскресенье ветер будет освежающим, северным, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба.