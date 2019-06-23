Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T10:12Z
https://ria.ru/20190623/1555827074.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155582/80/1555828006_92:439:2952:2048_1036x0_80_0_0_51ee6625fd072101240d82193276a2d7.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

Вчера, 10:12
4736
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетители шестнадцатого международного фестиваля "Усадьба JAZZ" в музее-усадьбе "Коломенское"
Посетители шестнадцатого международного фестиваля Усадьба JAZZ в музее-усадьбе Коломенское
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Солнечная, сухая погода и комфортная температура до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня инициатива в атмосфере в большей части столичного региона будет принадлежать гребню скандинавского антициклона, благодаря чему будет преобладать солнечная, сухая погода. Северные ветры принесут первую порцию комфортной прохлады, лишь на юге Подмосковья эхом уходящего холодного фронта кое-где пройдут кратковременные дожди и грозы. Поэтому сегодня в Москве переменная облачность без существенных осадков, температура днём комфортная - плюс 24-26 градусов тепла, по области - 27-28", - сообщил Тишковец.
Метеоролог добавил, что в воскресенье ветер будет освежающим, северным, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба.
По словам Тишковца, такая погода будет "предтече мощного похолодания" на следующей неделе.
Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
22 июня, 10:57
МЧС дало рекомендации горожанам в связи с жарой в Москве
2110002
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
РИА
Новости
Ливень в Москве
В Москву придет сентябрьская погода
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
"Жену свою продай, а не меня!" Чем Зеленский так разозлил украинок
Самолет Boeing 737 MAX
Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX
Лента
новостей
Таня Апаликова
В Иркутской области школьница осталась без выпускного: отмечать не с кем
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
Что радиация сделала с обитателями Зоны отчуждения ЧАЭС
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Авиасообщение между Россией и Грузией
Грузия начала искать замену российским туристам
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала лучшую диету
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
В Чечне пояснили слова Кадырова о "200 километрах от Грозного до Тбилиси"
Монумент Мужество мемориального комплекса Брестская крепость-герой
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Почему Путин закрыл авиасообщение с Грузией
В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
03:12ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
00:48СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
00:36СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии
Лента новостейМолния