В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Калмыкии, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по республике Андрей Басхаев.
Авария произошла в 3.20 мск воскресенья на 116 километре автодороги "Волгоград- Элиста".
"По предварительной версии, 28-летний житель Малодербетовского района, управляя автомобилем Toyota Corolla, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo Gentra под управлением 54-летнего жителя Дагестана", - сказал он.
В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры Toyota (жители Калмыкии) скончались. Пассажир Daewoo – 51-летний житель Дагестана - был госпитализирован в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится проверка.