WSJ: советники убеждали Трампа нанести точечные удары по Ирану

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа по национальной безопасности убеждали его нанести точечные удары по иранским объектам после инцидента с беспилотником. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщила газета Советники президента США Дональда Трампа по национальной безопасности убеждали его нанести точечные удары по иранским объектам после инцидента с беспилотником. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщила газета The Wall Street Journal

Как отмечает издание, сторонники более агрессивного ответа Тегерану были в большинстве. Среди них, в частности, был советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, тогда как председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд был среди немногих, кто выступал за более осторожные действия.

По словам собеседника газеты, Трамп посчитал, что советники пытаются втянуть США в войну. Сам президент якобы заявил, что Вашингтону "больше не нужны войны" и выразил недовольство лишь экономической стороной инцидента. Стоимость сбитого аппарата оценивается в 130 миллионов долларов.

Иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский ЗРК сбил аппарат над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают на своей позиции.

Трамп заявил, что Вашингтон был готов нанести точечные удары по иранским объектам, однако это решение не было принято из-за возможных жертв.