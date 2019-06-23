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РИА Новости

WSJ: советники убеждали Трампа нанести точечные удары по Ирану

Вчера, 10:04
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа по национальной безопасности убеждали его нанести точечные удары по иранским объектам после инцидента с беспилотником. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщила газета The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, сторонники более агрессивного ответа Тегерану были в большинстве. Среди них, в частности, был советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, тогда как председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд был среди немногих, кто выступал за более осторожные действия.
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумал
21 июня, 17:19
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумалВидно, нашелся кто-то дальновидный, кто растолковал, что бомбить Иран – это не то же самое, что по-голливудски "жахнуть" по Сирии. Здесь можно так попасть, что не выберешься.
По словам собеседника газеты, Трамп посчитал, что советники пытаются втянуть США в войну. Сам президент якобы заявил, что Вашингтону "больше не нужны войны" и выразил недовольство лишь экономической стороной инцидента. Стоимость сбитого аппарата оценивается в 130 миллионов долларов.
Иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский ЗРК сбил аппарат над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают на своей позиции.
Трамп заявил, что Вашингтон был готов нанести точечные удары по иранским объектам, однако это решение не было принято из-за возможных жертв.
Американский президент отметил, что надеется избежать войны с Тегераном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Иран не хочет войны с США, но продолжит сопротивляться политике Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп
22 июня, 22:00
США вводят новые санкции против Ирана
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Обсудить 9
Дональд ТрампДжозеф ДанфордАли ХаменеиИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Никакая война не нужна Трампу. Зачем? Он бизнесмен. Экономику Ирана уничтожил и нормально. В случае войны без ядерного оружия всё-равно ни у кого шансов не будет противостоять США и НАТО, ибо просто логично -у них передовые армии в огромнейшем количестве. И не с Россией им воевать. Зачем с Россией американцам воевать, если власть России с 91 года активно уничтожает экономику страны, вывозит ресурсы, отдаёт Китаю большую территорию в пользование, включая и Амур. Китайцы рубят леса - продают американцам, власть РФ рубит деньги - вывозит к американцам и в Европу. А вы беспокоитесь о Трампе, лучше посмотрите на конституцию РФ и для кого на самом деле она создавалась:)
23 июня, 11:26
Blitzkrieg Agent
1100000
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