Администрация Зеленского прокомментировала ситуацию с "Маршем равенства"

КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Администрация президента Украины Владимира Зеленского призвала Национальную полицию не допустить столкновений во время "Марш равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ.
"Марш равенства" состоится в Киеве 23 июня. Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что к охране правопорядка в Киеве будут привлечены все подразделения структуры МВД.
"Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию. Национальная полиция Украины должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша", - говорится в сообщении администрации на странице в Facebook в воскресенье.
Как сообщил в воскресенье начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко, противники "Марша равенства" планировали пронести на акцию экскременты. По его словам, полиция остановила автобус с людьми, которые, предположительно, планировали провокацию. По словам первого замглавы министра внутренних дел Ярового, в полицию для дачи пояснений доставлены три человека, после чего будет дана правовая квалификация инциденту.
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