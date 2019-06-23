Администрация Зеленского прокомментировала ситуацию с "Маршем равенства"

"Марш равенства" состоится в Киеве 23 июня. Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что к охране правопорядка в Киеве будут привлечены все подразделения структуры МВД.

Как сообщил в воскресенье начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко, противники "Марша равенства" планировали пронести на акцию экскременты. По его словам, полиция остановила автобус с людьми, которые, предположительно, планировали провокацию. По словам первого замглавы министра внутренних дел Ярового, в полицию для дачи пояснений доставлены три человека, после чего будет дана правовая квалификация инциденту.