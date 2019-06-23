В Приморском крае в ДТП с легковушкой и автобусом погиб человек

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Один человек погиб, восемь пострадали в ДТП с легковой машиной и автобусом в Приморском крае, сообщается на сайте регионального УМВД.
Сообщается, что в районе дома №5 по улице Магистральной города Партизанска 22-летний водитель Toyota Vista при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.
"В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Шесть пассажиров автобуса и два пассажира легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
Проводится проверка.