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РИА Новости

Сандерс обвинил Трампа в эскалации напряженности в отношениях с Ираном

Вчера, 09:37
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© AFP 2019 / SAUL LOEBДональд Трамп
Дональд Трамп
© AFP 2019 / SAUL LOEB
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сенатор-демократ Берни Сандерс в интервью телеканалу CBS обвинил президента США Дональда Трампа в эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном.
"Как будто кто-то поджег корзину, полную бумаги, и потом пытается ее потушить. Он помог создать кризис, а потом остановил атаки", - заявил Сандерс. Он отметил, что Трамп считает "войну с Ираном чем-то хорошим для страны".
На слова журналиста телеканала о том, что удар, который изначально планировал нанести президент, должен был носить ограниченный характер, сенатор заявил: "Просто ограниченный удар. Виноват. Я не знал, что просто атаковать другую страну с применением бомб это нормально. Всего-то ограниченный удар? Это акт войны".
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон накануне был готов к нанесению удара по Ирану, но президент отказался от него из-за возможных жертв. Он отмечал при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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Корпус стражей исламской революции в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.
При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе" и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе.
Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.
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Берни СандерсДональд ТрампИранСШАВ мире
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