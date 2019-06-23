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РИА Новости

Москалькова обратилась к грузинскому омбудсмену

Вчера, 09:25
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© Фото предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
© Фото предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова призвала своего грузинского коллегу оказать содействие в обеспечении прав россиян в их стране.
"Призываю Народного защитника Грузии Нино Ломджария оказать содействие в обеспечении соблюдения прав и свобод российских граждан на территории Грузии", - сообщила Москалькова.
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Она подчеркнула, что события, произошедшие в Тбилиси, вызывают чрезвычайную озабоченность.
"Российская делегация прибыла на Генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия по приглашению грузинской стороны для обсуждения гуманитарных и духовных аспектов взаимодействия единоверных народов, которые связывает история, насчитывающая не одно столетие. К сожалению, вместо культурного диалога, права всей российской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым оказались нарушены", - добавила омбудсмен.
Она подчеркнула, что их жизнь оказалась под угрозой и они были вынуждены срочно покинуть страну.
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"Нападению подверглась и съёмочная группа телеканала "Россия 24", а тысячи российских туристов вынуждены прервать отпуск для экстренного возвращения домой. Подобные нарушения прав человека недопустимы в обществе, намеренном уважать и защищать общечеловеческие ценности, закрепленные во Всемирной декларации прав человека", - сказала уполномоченный.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
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Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
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Протесты в ГрузииТатьяна МоскальковаРоссияГрузияВ мире
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