Москалькова обратилась к грузинскому омбудсмену

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова призвала своего грузинского коллегу оказать содействие в обеспечении прав россиян в их стране.

"Призываю Народного защитника Грузии Нино Ломджария оказать содействие в обеспечении соблюдения прав и свобод российских граждан на территории Грузии", - сообщила Москалькова.

Она подчеркнула, что события, произошедшие в Тбилиси, вызывают чрезвычайную озабоченность.

"Российская делегация прибыла на Генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия по приглашению грузинской стороны для обсуждения гуманитарных и духовных аспектов взаимодействия единоверных народов, которые связывает история, насчитывающая не одно столетие. К сожалению, вместо культурного диалога, права всей российской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым оказались нарушены", - добавила омбудсмен.

Она подчеркнула, что их жизнь оказалась под угрозой и они были вынуждены срочно покинуть страну.

"Нападению подверглась и съёмочная группа телеканала "Россия 24", а тысячи российских туристов вынуждены прервать отпуск для экстренного возвращения домой. Подобные нарушения прав человека недопустимы в обществе, намеренном уважать и защищать общечеловеческие ценности, закрепленные во Всемирной декларации прав человека", - сказала уполномоченный.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.