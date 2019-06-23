Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

"Видит дальше, слышит лучше, стреляет точнее". Эксперт о вертолете Ми-28НМ Источник сообщил о планах Минобороны по закупке почти ста ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник". Как рассказал в эфире радио Sputnik эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко, их модернизация проведена с учетом сирийского боевого опыта.