Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T10:48Z
https://ria.ru/20190623/1555826442.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155582/64/1555826432_83:0:1617:863_1036x0_80_0_0_a7b97999a09888a095fe78943c7c5514.png
РИА Новости

Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Вчера, 09:07
29126
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ.
Боеприпас поразил макет танка с погрешностью не более нескольких десятков сантиметров.
По словам генерального конструктора Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля Виталия Щербины, ракета обладает повышенной боевой мощью и способна поражать все образцы танковой техники, а также другие наземные, надводные и подводные цели со значительных расстояний.
Ми-28НМ — высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения. Боевая машина способна выполнять широкий спектр задач, в числе которых уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей и воздушная разведка.
Ранее сообщалось, что до 2027 года Минобороны закупит 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник".
Ударный вертолет Ми-28Н Ночной охотник
11 июня, 12:25
"Видит дальше, слышит лучше, стреляет точнее". Эксперт о вертолете Ми-28НМИсточник сообщил о планах Минобороны по закупке почти ста ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник". Как рассказал в эфире радио Sputnik эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко, их модернизация проведена с учетом сирийского боевого опыта.
3971378517
Обсудить 33
Ми-28НМБезопасность
Популярные комментарии
Отлично!
23 июня, 09:24
Арсений Понфиленко
6131007
Когда появляется в печати вот такое сообщение о чуде технических возможностях то го же вертолета Означает что это туфта Какой нормальный человек будет стращать военными разработками с грифом секретно Легче поверить что Бог есть чем в эту новость
23 июня, 11:40
netriv
11200248
Рекомендуем
Ударные вертолеты Ми-28Н Ночной охотник
ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
РИА
Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова президента Грузии о российских туристах
Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро на открытии ресторана Nobu Crocus City в Москве
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Селфи марсохода Curiosity. 15 января 2019 года
НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
Лента
новостей
Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ
Самолет Boeing 737 MAX
Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Газовое оборудование в Львовской области Украины
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Президент США Дональд Трамп
Путин уверен, что Трамп принимает решения самостоятельно
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша. 23 июня 2019
В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера
Гульнара Каримова
Дочь Каримовой сообщила о возвращении Узбекистану активов матери
Авиасообщение между Россией и Грузией
Грузия начала искать замену российским туристам
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Украина пригрозила России "новой волной давления"
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
03:12ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
00:48СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
00:36СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии
Лента новостейМолния