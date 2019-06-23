Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ.
Боеприпас поразил макет танка с погрешностью не более нескольких десятков сантиметров.
По словам генерального конструктора Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля Виталия Щербины, ракета обладает повышенной боевой мощью и способна поражать все образцы танковой техники, а также другие наземные, надводные и подводные цели со значительных расстояний.
Ми-28НМ — высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения. Боевая машина способна выполнять широкий спектр задач, в числе которых уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей и воздушная разведка.
Ранее сообщалось, что до 2027 года Минобороны закупит 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник".
11 июня, 12:25"Видит дальше, слышит лучше, стреляет точнее". Эксперт о вертолете Ми-28НМИсточник сообщил о планах Минобороны по закупке почти ста ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник". Как рассказал в эфире радио Sputnik эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко, их модернизация проведена с учетом сирийского боевого опыта.