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РИА Новости

Число пострадавших при землетрясении в Китае выросло до 31

Вчера, 08:46
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ПЕКИН, 23 июн - РИА Новости. Число пострадавших от землетрясения, которое произошло в субботу вечером в китайской провинции Сычуань, возросло до 31, информации о погибших пока не поступало, говорится в сообщении правительства городского округа Ибинь.
Ранее сообщалось о 19 пострадавших.
"В результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло вечером 22 июня, в уездах Гун и Чаннин городского округа Ибинь пострадал 31 человек, 21 из них остаются в больницах", - говорится в обнародованном в воскресенье утром заявлении.
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в субботу вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Подземные толчки зафиксированы в уезде Гун городского округа Ибинь в 22.29 по местному времени (17.29 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров. После этого сейсмологи зарегистрировали еще около 10 афтершоков магнитудой от 3,0 до 4,6.
Сейсмограф. Архивное фото
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У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6
В начале этой недели в городском округе Ибинь произошло землетрясение магнитудой 6, после этого в течение суток в этом же районе было зарегистрировано почти 70 афтершоков разной магнитуды. Согласно последним официальным данным, жертвами сейсмической активности стали 13 человек, свыше 220 получили ранения и травмы. В общей сложности было разрушено 22 тысячи жилых домов.
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