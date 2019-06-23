В аварии с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с препятствием в Крыму, пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления МВД РФ.
ДТП произошло в Красногвардейского районе около села Марьяновка.
Вчера, 05:58В Забайкалье пять человек погибли в ДТП
"Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в сторону Симферополя, столкнулся с препятствием. В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, сотрудники полиции и ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожной аварии. Предприняты меры по оказанию людям первой медицинской помощи.