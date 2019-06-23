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РИА Новости

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Вчера, 08:25
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© РИА Новости / Денис Гуков / Перейти в фотобанкАнатолий Михалев
Анатолий Михалев
© РИА Новости / Денис Гуков
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 23 июн — РИА Новости. Экс-мэр Читы Анатолий Михалёв, руководивший городом почти 20 лет, скончался в воскресенье утром на 72-м году жизни, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы городского округа "Город Чита" Андрей Ядрищенский.
"Да, подтверждаю, Анатолий Дмитриевич скончался сегодня утром", — сказал Ядрищенский.
Михалёв родился в 1948 году. Работал слесарем-разнорабочим на Читинском ремонтно-монтажном комбинате, впоследствии стал начальником цеха.
В администрации с 1993 года работал замглавы администрации Читы, а потом его первым замом. В конце 2000-го он фактически руководил городом. В 2014 году упразднили всенародные выборы мэра, однако Михалёв возглавил гордуму, став главой краевого центра.
В январе 2019-го он ушел в отставку по личным причинам. Депутаты поддержали его решение.
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