Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

ЧИТА, 23 июн — РИА Новости. Экс-мэр Читы Анатолий Михалёв, руководивший городом почти 20 лет, скончался в воскресенье утром на 72-м году жизни, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы городского округа "Город Чита" Андрей Ядрищенский.

"Да, подтверждаю, Анатолий Дмитриевич скончался сегодня утром", — сказал Ядрищенский.

Михалёв родился в 1948 году. Работал слесарем-разнорабочим на Читинском ремонтно-монтажном комбинате, впоследствии стал начальником цеха.

В администрации с 1993 года работал замглавы администрации Читы, а потом его первым замом. В конце 2000-го он фактически руководил городом. В 2014 году упразднили всенародные выборы мэра, однако Михалёв возглавил гордуму, став главой краевого центра.