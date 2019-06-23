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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественный алкоголь

Вчера, 08:15
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетители выбирают сорт вина из коллекции Винного Дома "Каудаль" в Москве
Посетители выбирают сорт вина из коллекции Винного Дома Каудаль в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал, на что стоит обращать внимание при покупке алкогольных напитков.
Так, ведомство рекомендует приобретать алкогольную продукцию исключительно в магазинах, имеющих лицензию, и не покупать с рук, в павильонах, киосках, а также в интернете.
Проверка продукции сотрудниками Роспотребнадзора
18 июня, 08:57
Роспотребнадзор разъяснил, что должно быть на этикетках продуктов питания
При выборе спиртосодержащих напитков следует обращать внимание на их стоимость: минимальная цена на водку крепостью 40% в рознице должна быть не менее 205 рублей за 0,5 литра, минимальная цена на коньяк — 371 рубль за бутылку того же объема.
Кроме того, на таре должна быть неповрежденная федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного), а штрихкод должен содержать информацию о производителе, наличии лицензии, дате розлива.
Роспотребнадзор также напомнил, что на любой смартфон можно установить бесплатное приложение "АнтиКонтрафакт Алко", с помощью которого легко проверить легальность каждой бутылки.
Клубника, выращенная в питомнике
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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику
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РоспотребнадзорОбщество
Популярные комментарии
трезвость-норма жизни!!!
23 июня, 09:29
Михаил М
97411020
как выбрать среди контрафакта лучший контрафакт?Вы спирт из нефти получаете-вам так дешевле,начните с этого.Лучше домашнего самогона вы не чего не сможете предложить-это факт!
23 июня, 09:46
Олег Иванов
99600016
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