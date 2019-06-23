В Петербурге потушили пожар на площади в тысячу "квадратов"

Ранее сообщалось, что 23 июня в 03.57 поступила информация о возгорании по адресу: Невский район, улица Профессора Качалова, дом 8. По данным МЧС, в трехэтажном здании разгорелся пожар на площади одна тысяча квадратных метров. В 04.12 пожару был присвоен повышенный номер №2. В 05.13 спасатели локализовали пожар.