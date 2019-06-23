В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн

БЕРЛИН, 23 июн — РИА Новости. Возле американской авиабазы Рамштайн в Германии 23-30 июня пройдут массовые протесты. Об этом РИА Новости сообщил один из координаторов акций, немецкий адвокат Райнер Браун.

По его словам, тысячи активистов обеспокоены возможной войной в Иране и ролью, которую в этом может сыграть Рамштайн.

Кроме того, люди опасаются развития ситуации после разрыва договора о РСМД. Браун уточнил, что в связи с этим сохраняется "техническая возможность для размещения ядерного оружия в Рамштайне" и "есть большая вероятность, что если ядерное оружие должно быть вновь размещено в Европе, то это будет Рамштайн".

Тем более что политики-консерваторы, например министр обороны Урсула фон дер Ляйен, "прямо говорят, что после прекращения действия ДРСМД возможно любое развитие событий, а это может означать и новое размещение ядерных боеголовок", подчеркнул собеседник агентства.

Как добавил Браун, в США также есть сторонники "дальнейшего развития ядерной стратегии после окончания договора о РСМД, в частности нового размещения ядерного оружия в Европе", эту позицию поддерживает Пентагон. Германия в таком случае будет "ключевой страной для размещения, так как она обладает и возможностями, и центральным географическим положением", отметил он.

"Мы хотим повысить градус дискуссии о размещении ядерного оружия до такой отметки, чтобы этот вопрос даже не поднимался. Это превентивная миротворческая политика", — сказал Браун.

На ежегодной акции протеста, которая пройдет возле базы Рамштайн в пятый раз подряд, планируется провести международный конгресс, фестиваль мира и демонстрацию. Целую неделю активисты будут жить в полевом лагере.

Участники также намерены встать живой цепью вокруг авиабазы. Оцепление, как и в прошлые годы, проводится нелегально, без разрешения властей. Об участии в акциях уже заявили некоторые немецкие политики.

Авиабаза Рамштайн на севере Германии — крупнейший опорный пункт американских ВВС за пределами территории США, штаб-квартира американских ВВС в Европе и одна из баз НАТО. На Рамштайне, предположительно, хранятся ядерные боеголовки.

Из размещенного в Рамштайне в 2011 году 603-го центра воздушных и космических операций осуществляются координация и управление беспилотниками (дронами) США в Ираке, Афганистане, Сомали, Йемене и Пакистане.

В Германии идет общественная дискуссия о вовлеченности страны и властей в сомнительные с точки зрения международного права "войны дронов".

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила.

Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.