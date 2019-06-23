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РИА Новости

National Interest предупредил о риске ядерной войны

Вчера, 07:02
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© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв
© Depositphotos / curraheeshutter
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Издание отмечает, что, несмотря на ранние сообщения о неудачных тестах гиперзвукового оружия с ракетой-носителем "Агни-1", сам по себе проект сверхзвукового оружия в Индии — это "зловещий шаг в холодной войне с Пакистаном".
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Автор статьи подчеркивает, что для достижения сверхзвуковой скорости Нью-Дели не потребуется добиваться развития скорости до 20 Махов, как у российского оружия, — достаточно уже пяти Махов. Он напомнил, что США обеспокоены способностью гиперзвукового оружия России достигать такой скорости, из-за чего его невозможно перехватить. Как отмечается в статье, на тактическом уровне это означает, что авианосцы и авиабазы можно уничтожить массовым залпом неуловимых ракет, а на стратегическом уровне это говорит о том, что сверхзвуковое оружие "поистине устрашающее". С помощью таких ракет даже без ядерных боеголовок можно уничтожить ядерный арсенал противника уже первым ударом.
Журнал напоминает, что расстояние между столицами потенциальных противников — Нью-Дели и Исламабадом — всего лишь немногим более 400 миль (около 700 километров) и ракета, развивающая скорость до пяти-десяти Махов, выпущенная одной из этих стран, достигнет цели за минуты.
В заключение автор пишет, что Пакистан, осознавая, что у Индии есть гиперзвуковое оружие, может почувствовать себя в плену идеи "применить все или потерять все" касательно своего ядерного арсенала.
Кашмиру – мир. Или кошмар. Индия и Пакистан заставили всех зажмуриться
28 февраля, 17:32
Кашмиру – мир. Или кошмар. Индия и Пакистан заставили всех зажмуритьсяОб их главном оружии говорят все вокруг, но не они. Они его даже на словах не расчехляют, чтобы нечаянно не накликать. Понимают, что потом уже не будет разницы в принципиальной позиции, в информационной интерпретации, в том, кто первый начал. Все сравняются.
943925662071
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ПакистанИндияВ мире
Популярные комментарии
на применение ядерного оружия способно только США, пока их отрезвляют наши гиперзвуковые и посейдоны...
23 июня, 10:40
Витя Сирнова
2701006
Так сами же американцы и спровоцируют...они мастера подлянок таких...
23 июня, 09:32
menshenin.igor
2610004
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