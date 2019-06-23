National Interest предупредил о риске ядерной войны

Кашмиру – мир. Или кошмар. Индия и Пакистан заставили всех зажмуриться Об их главном оружии говорят все вокруг, но не они. Они его даже на словах не расчехляют, чтобы нечаянно не накликать. Понимают, что потом уже не будет разницы в принципиальной позиции, в информационной интерпретации, в том, кто первый начал. Все сравняются.