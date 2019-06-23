В Забайкалье пять человек погибли в ДТП

ЧИТА, 23 июн – РИА Новости. Пять человек погибли и четверо пострадали в ДТП 22 июня на региональной автодороге в Забайкалье, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Авария произошла около 22 часов 22 июня на региональной автодороге в Читинском районе, на Яблоновом хребте. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Celsior выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota Camry. В результате аварии пять человек погибли, четверо пострадали, в том числе двое детей 6 и 10 лет, находящиеся в Toyota Camry", - сообщили в пресс-службе.