Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T05:09Z
https://ria.ru/20190623/1555825449.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154863/91/1548639111_0:43:2017:1177_1036x0_80_0_0_7d9fbcc13338ebb2ce02fa0e60e19a8b.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные передали беженцам из Идлиба две тонны гумпомощи

Вчера, 05:09
1603
© РИА Новости / Михаил АлаеддинБеженцы из Идлиба. Архивное фото
Беженцы из Идлиба. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Беженцы из Идлиба. Архивное фото
ДАМАСК, 23 июн - РИА Новости. Беженцы из Идлибской зоны деэскалации, проживающие в городе Карб-Эс-Сит провинции Риф-Дамаск, получили гуманитарную помощь российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), выдано более двух тонн продуктов, сообщил журналистам представитель ЦПВС Максим Джембалаев.
"Принято решение об оказании гуманитарной помощи. Выдано более двух тонн продуктов", - сказал Джембалаев.
В городе Карб-Эс-Сит проживает порядка 300 тысяч жителей, треть из них - беженцы из Идлибской зоны деэскалации. Территория, где находятся их дома, захвачена боевиками, там продолжаются боевые действия.
"Наше село было полностью окружено, боевики заблокировали все дороги. Наше село постоянно обстреливали, но мы выбрали удачный момент и смогли вырваться из этого кольца всем селом, 6,5 тысяч человек прорвались. Теперь ждем того дня, когда, наконец, сможем вернуться", - рассказал беженец Мохаммед Суфай.
Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
22 июня, 20:44
Эксперт рассказал, что для Сирии представляет большую угрозу, чем ИГ*
По словам главы администрации города Карб-Эс-Сит Бассама Хахи, местные власти получают большую поддержку от государства. Благодаря ней удается обеспечить беженцев всем необходимым. "Люди, которые нашли здесь себе убежище, почти ни в чем не знают нужды. Медицинская помощь, еда, небольшие пособия - все это помогает людям пережить временную эмиграцию", - отметил он.
Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему не контролируется властями Сирии, при этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
ВКС России в Сирии
13 июня, 13:04
Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе
Для вывода жителей из Идлибской зоны деэскалации развернуто два пункта пропуска. Ожидается, что зону деэскалации готовы покинуть от 40 до 80 тысяч человек. В сирийских провинциях Хама, Хомс и Дейр-эз-Зор для них уже подготовлено необходимое количество мест в районах временного размещения.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенные в России террористические организации
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
801031
Обсудить 0
Война в СирииЦентр по примирению в СирииИдлиб (мухафаза)СирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
РИА
Новости
Ливень в Москве
В Москву придет сентябрьская погода
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
"Жену свою продай, а не меня!" Чем Зеленский так разозлил украинок
Лента
новостей
Таня Апаликова
В Иркутской области школьница осталась без выпускного: отмечать не с кем
Самолет Boeing 737 MAX
Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
Что радиация сделала с обитателями Зоны отчуждения ЧАЭС
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала лучшую диету
Авиасообщение между Россией и Грузией
Грузия начала искать замену российским туристам
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
В Чечне пояснили слова Кадырова о "200 километрах от Грозного до Тбилиси"
В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Почему Путин закрыл авиасообщение с Грузией
Гульнара Каримова
Дочь Каримовой сообщила о возвращении Узбекистану активов матери
Монумент Мужество мемориального комплекса Брестская крепость-герой
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
03:12ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
00:48СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
00:36СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии
Лента новостейМолния