Российские военные передали беженцам из Идлиба две тонны гумпомощи

ДАМАСК, 23 июн - РИА Новости. Беженцы из Идлибской зоны деэскалации, проживающие в городе Карб-Эс-Сит провинции Риф-Дамаск, получили гуманитарную помощь российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), выдано более двух тонн продуктов, сообщил журналистам представитель ЦПВС Максим Джембалаев.

"Принято решение об оказании гуманитарной помощи. Выдано более двух тонн продуктов", - сказал Джембалаев.

В городе Карб-Эс-Сит проживает порядка 300 тысяч жителей, треть из них - беженцы из Идлибской зоны деэскалации. Территория, где находятся их дома, захвачена боевиками, там продолжаются боевые действия.

"Наше село было полностью окружено, боевики заблокировали все дороги. Наше село постоянно обстреливали, но мы выбрали удачный момент и смогли вырваться из этого кольца всем селом, 6,5 тысяч человек прорвались. Теперь ждем того дня, когда, наконец, сможем вернуться", - рассказал беженец Мохаммед Суфай.

По словам главы администрации города Карб-Эс-Сит Бассама Хахи, местные власти получают большую поддержку от государства. Благодаря ней удается обеспечить беженцев всем необходимым. "Люди, которые нашли здесь себе убежище, почти ни в чем не знают нужды. Медицинская помощь, еда, небольшие пособия - все это помогает людям пережить временную эмиграцию", - отметил он.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему не контролируется властями Сирии, при этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

Для вывода жителей из Идлибской зоны деэскалации развернуто два пункта пропуска. Ожидается, что зону деэскалации готовы покинуть от 40 до 80 тысяч человек. В сирийских провинциях Хама, Хомс и Дейр-эз-Зор для них уже подготовлено необходимое количество мест в районах временного размещения.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.