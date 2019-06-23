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РИА Новости

Число пострадавших при землетрясении в Китае возросло до 19 человек

Вчера, 04:26
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ПЕКИН, 23 июн - РИА Новости. Число пострадавших от землетрясения, которое произошло в субботу вечером в китайской провинции Сычуань, возросло до 19, говорится в сообщении местных властей.
"В результате землетрясения магнитудой 5,4 в уезде Гун городского округа Ибинь в провинции Сычуань 19 человек пострадали, 11 из них остаются в больницах, восемь человек с незначительными травмами уже выписали", - говорится в обнародованном в воскресенье утром заявлении.
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в субботу вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Подземные толчки зафиксированы в уезде Гун городского округа Ибинь в 22.29 по местному времени (17.29 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров. После этого сейсмологи зарегистрировали еще около 10 афтершоков магнитудой от 3,0 до 4,6.
В начале этой недели в городском округе Ибинь произошло землетрясение магнитудой 6, после этого в течение суток в этом же районе было зарегистрировано почти 70 афтершоков разной магнитуды. Согласно последним официальным данным, жертвами сейсмической активности стали 13 человек, свыше 220 получили ранения и травмы. В общей сложности было разрушено 22 тысячи жилых домов.
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26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
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