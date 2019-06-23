Делегацию США на форуме по Палестине в Бахрейне возглавит министр финансов

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на экономическом форуме по Палестине "Процветание во имя мира", который должен состояться 25-26 июня в Бахрейне, говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что другими членами делегации США станут среди прочих советник американского лидера Джаред Кушнер, специальный представитель по международным переговорам Джейсон Гринблатт, глава совета экономических консультантов при Белом доме Кевин Хассетт и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Ранее США сообщили, что намерены организовать в конце июня в Бахрейне экономический форум под лозунгом "Процветание во имя мира" для привлечения инвестиций в палестинские территории. Форум должен стать первым шагом в реализации задуманной ими ближневосточной "сделки века", призванной положить конец палестино-израильскому конфликту.