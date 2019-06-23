Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T03:54Z
https://ria.ru/20190623/1555825338.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150865/99/1508659987_0:0:5472:3078_1036x0_80_0_0_39a93f357437b8b0e8bcad4af199eb92.jpg
РИА Новости

Делегацию США на форуме по Палестине в Бахрейне возглавит министр финансов

Вчера, 03:54
1468
© AP Photo / John LocherГлава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
© AP Photo / John Locher
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на экономическом форуме по Палестине "Процветание во имя мира", который должен состояться 25-26 июня в Бахрейне, говорится в сообщении Белого дома.
Отмечается, что другими членами делегации США станут среди прочих советник американского лидера Джаред Кушнер, специальный представитель по международным переговорам Джейсон Гринблатт, глава совета экономических консультантов при Белом доме Кевин Хассетт и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Посол Ирана в Российской Федерации Мехди Санаи
28 мая, 14:20
Дипломат назвал сделку США по конфликту Израиля и Палестины "позором века"
Ранее США сообщили, что намерены организовать в конце июня в Бахрейне экономический форум под лозунгом "Процветание во имя мира" для привлечения инвестиций в палестинские территории. Форум должен стать первым шагом в реализации задуманной ими ближневосточной "сделки века", призванной положить конец палестино-израильскому конфликту.
По сообщениям арабских СМИ, американский план сводится к отказу палестинцев от территорий, захваченных Израилем, в обмен на экономические преференции, а также предоставление финансовой помощи от аравийских монархий в создании палестинского государства, часть которого, согласно плану США, должна расположиться на Синайском полуострове.
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
15 июня, 11:39
В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
140104
Обсудить 1
Стивен МнучинМинистерство финансов СШАБахрейнПалестинаСШАВ мире
Рекомендуем
Беженцы из Идлиба. Архивное фото
Российские военные передали беженцам из Идлиба две тонны гумпомощи
РИА
Новости
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Вид на Алазанскую долину с одной из улиц города Сигнахи
Глава Ростуризма рассказала, что будет с турпотоком в Грузию
В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов
Лента
новостей
Кубанская клубника. Архивное фото
Эксперты рассказали, как создается вкус свежей клубники
Пожар в Невском районе Санкт-Петербурга. 23 июня 2019
В Петербурге загорелось здание на площади в тысячу квадратных метров
Марш равенства ЛГБТ-сообщества в Киеве
Полиция не зафиксировала нарушений во время "Марша равенства" в Киеве
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в Японию
Вертолет ВВС США на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Архивное фото
В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной
Певец Валерий Меладзе. Архивное фото
Меладзе: братские отношения России и Грузии нельзя разрушить в один день
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Селфи марсохода Curiosity. 15 января 2019 года
НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
Ядерный взрыв
National Interest предупредил о риске ядерной войны
Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
03:12ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
00:48СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
00:36СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии
Лента новостейМолния