Глава Ростуризма рассказала, что будет с турпотоком в Грузию

Вид на Алазанскую долину с одной из улиц города Сигнахи

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что турпоток из России в Грузию может упасть на 60-70 процентов, сообщает Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что турпоток из России в Грузию может упасть на 60-70 процентов, сообщает Sputnik Грузия

По ее словам, подавляющее число туристов из России использовали самолеты для поездок в Грузию, что непременно скажется на общем турпотоке.

"По нашим оценкам, доля туристов, путешествующих на авиатранспорте, составляла 70-75 процентов от общего объема. Возможно, что поток сократится на 60-70 процентов, если ситуация останется такой, какая она есть на данный момент", - сказала Догузова.

При этом она добавила, что за счет этого вырастут автомобильные и автобусные перевозки в Грузию, однако рост будет незначительным.

Догузова также рассказала, что на данный момент российские туристы не спешат отказываться от туров в Грузию.

"По состоянию на данный момент по ранее забронированным турам в Грузию: обмена на другие направления не было; точного количества аннулированных туров пока нет, но исчисляется оно единицами", - рассказала она.

Глава Ростуризма также считает, что из-за ситуации с Грузией скорее всего вырастет турпоток на Юг России и Крым, а также в Азербайджан и Армению.