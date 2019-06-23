Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T04:11Z
https://ria.ru/20190623/1555825310.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149746/72/1497467223_0:162:3068:1888_1036x0_80_0_0_d038d3dd6153e9b870cc0a5272593d3e.jpg
РИА Новости
Туризм

Глава Ростуризма рассказала, что будет с турпотоком в Грузию

Вчера, 03:55
54638
© Sputnik / Перейти в фотобанкВид на Алазанскую долину с одной из улиц города Сигнахи
Вид на Алазанскую долину с одной из улиц города Сигнахи
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что турпоток из России в Грузию может упасть на 60-70 процентов, сообщает Sputnik Грузия.
По ее словам, подавляющее число туристов из России использовали самолеты для поездок в Грузию, что непременно скажется на общем турпотоке.
Михаил Саакашвили
Вчера, 00:55
Саакашвили обвинил россиян в "наглости"

"По нашим оценкам, доля туристов, путешествующих на авиатранспорте, составляла 70-75 процентов от общего объема. Возможно, что поток сократится на 60-70 процентов, если ситуация останется такой, какая она есть на данный момент", - сказала Догузова.

При этом она добавила, что за счет этого вырастут автомобильные и автобусные перевозки в Грузию, однако рост будет незначительным.
Догузова также рассказала, что на данный момент российские туристы не спешат отказываться от туров в Грузию.
"По состоянию на данный момент по ранее забронированным турам в Грузию: обмена на другие направления не было; точного количества аннулированных туров пока нет, но исчисляется оно единицами", - рассказала она.
Глава Ростуризма также считает, что из-за ситуации с Грузией скорее всего вырастет турпоток на Юг России и Крым, а также в Азербайджан и Армению.
Грузию на этой неделе захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
1966910101331
Обсудить 7
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмПротесты в ГрузииРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Да и пес с ними! Чего хотели, то и получили!!! Россиянам бы, вообще, запретить выезд в Грузию, а грузинам въезд в Россию! А то они стабильно России пасутся, деньги зарабатывают и нас хаят!!! В России сейчас каждый сотый - грузин на заработках!!!
23 июня, 06:47
Alex Ander
8313012
а чего переживать ??? "Разлома" никто не видел??? на что еще глаза выпучивать??? чего там такого , чего в России нет??? ощущений не хватает??? или в "табло" давно не "отоваривались"???...
23 июня, 06:24
alexandrovich1963
5720013
Рекомендуем
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова президента Грузии о российских туристах
РИА
Новости
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Михаил Саакашвили
Саакашвили обвинил россиян в "наглости"
Самолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways совершает первый регулярный международный рейс Тбилиси-Казань-Тбилиси в Международном аэропорту Казань. 26 марта 2018
Минтранс озвучил сумму грузинских долгов
Лента
новостей
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
"Верх цинизма": Соловьев высмеял заявление Зеленского о мире
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Почему Путин закрыл авиасообщение с Грузией
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Лесной пожар в Якутии
В Якутии огонь уничтожил почти двести тысяч гектаров леса
Президент США Дональд Трамп
Путин уверен, что Трамп принимает решения самостоятельно
Селфи марсохода Curiosity. 15 января 2019 года
НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
Авиасообщение между Россией и Грузией
Грузия начала искать замену российским туристам
Газовое оборудование в Львовской области Украины
На Украине заявили о критическом дефиците газа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: россияне в апреле взяли автокредитов на рекордную сумму
03:28Главе МВД предложили легализовать движение "Лев против"
03:14Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
03:12ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Лента новостейМолния