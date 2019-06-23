Глава Ростуризма рассказала, что будет с турпотоком в Грузию

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что турпоток из России в Грузию может упасть на 60-70 процентов, сообщает Sputnik Грузия.
По ее словам, подавляющее число туристов из России использовали самолеты для поездок в Грузию, что непременно скажется на общем турпотоке.
Вчера, 00:55Саакашвили обвинил россиян в "наглости"
"По нашим оценкам, доля туристов, путешествующих на авиатранспорте, составляла 70-75 процентов от общего объема. Возможно, что поток сократится на 60-70 процентов, если ситуация останется такой, какая она есть на данный момент", - сказала Догузова.
При этом она добавила, что за счет этого вырастут автомобильные и автобусные перевозки в Грузию, однако рост будет незначительным.
Догузова также рассказала, что на данный момент российские туристы не спешат отказываться от туров в Грузию.
"По состоянию на данный момент по ранее забронированным турам в Грузию: обмена на другие направления не было; точного количества аннулированных туров пока нет, но исчисляется оно единицами", - рассказала она.
Глава Ростуризма также считает, что из-за ситуации с Грузией скорее всего вырастет турпоток на Юг России и Крым, а также в Азербайджан и Армению.
Грузию на этой неделе захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.