Меладзе: братские отношения России и Грузии нельзя разрушить в один день

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Братские отношения между Россией и Грузией, которые строились веками, нельзя разрушить за один день, считает певец Валерий Меладзе.

"Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви! Все пройдет, пройдет и это. Но и жизнь проходит", - написал Меладзе в своем Instagram

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но в последующие дни протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 задержаны.

Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с восьмого июля, туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.