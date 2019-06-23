Эксперты рассказали, как создается вкус свежей клубники

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Технологи — разработчики пищевых ароматизаторов для получения вкуса свежей клубники используют десятки веществ, рассказали РИА Новости в компании Kerry.

"Опытный флейворист (технолог — разработчик пищевых ароматизаторов, человек, который создает запахи для пищевых продуктов. — Прим. ред.) знает: чтобы получить вкус свежей клубники, необходимо смешать 15-30 ингредиентов", — отметили эксперты.

По словам руководителя технологического отдела Kerry Сергея Ванина, путь от идеи готового продукта до ее реализации может занять до года: "За это время будет создано до 100 вариантов рецептур с постоянной доработкой и корректировкой. Все это направлено на производство "идеального" продукта, полностью отвечающего ожиданиям потребителей по составу, вкусу, цвету, форме и цене".

Разработку вкусоароматической композиции он сравнил с созданием произведения искусства. "Технолог-разработчик может использовать до 40 уникальных компонентов. При этом нужно найти баланс между ингредиентами: они должны "подружиться", чтобы в конечном счете получился гармоничный, богатый букет, который будет обладать полнотой вкуса, приятным послевкусием и понравится потребителям", — объясняет он.

"Запрос на создание новых продуктов или вкусов обычно формируется нашей R&D-командой, которая затем вместе со специалистами Kerry ведет разработки. Иногда эксперты со стороны партнера в ходе исследований рынка обнаруживают какой-либо интересный тренд и, основываясь на нем, предлагают идею нового продукта", — отметил руководитель отдела по развитию новых продуктов сети KFC, которая сотрудничает с Kerry, Игорь Линичук.