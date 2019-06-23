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РИА Новости

Эксперты рассказали, как создается вкус свежей клубники

Вчера, 03:38
28209
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКубанская клубника. Архивное фото
Кубанская клубника. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кубанская клубника. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Технологи — разработчики пищевых ароматизаторов для получения вкуса свежей клубники используют десятки веществ, рассказали РИА Новости в компании Kerry.
"Опытный флейворист (технолог — разработчик пищевых ароматизаторов, человек, который создает запахи для пищевых продуктов. — Прим. ред.) знает: чтобы получить вкус свежей клубники, необходимо смешать 15-30 ингредиентов", — отметили эксперты.
По словам руководителя технологического отдела Kerry Сергея Ванина, путь от идеи готового продукта до ее реализации может занять до года: "За это время будет создано до 100 вариантов рецептур с постоянной доработкой и корректировкой. Все это направлено на производство "идеального" продукта, полностью отвечающего ожиданиям потребителей по составу, вкусу, цвету, форме и цене".
Разработку вкусоароматической композиции он сравнил с созданием произведения искусства. "Технолог-разработчик может использовать до 40 уникальных компонентов. При этом нужно найти баланс между ингредиентами: они должны "подружиться", чтобы в конечном счете получился гармоничный, богатый букет, который будет обладать полнотой вкуса, приятным послевкусием и понравится потребителям", — объясняет он.
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"Запрос на создание новых продуктов или вкусов обычно формируется нашей R&D-командой, которая затем вместе со специалистами Kerry ведет разработки. Иногда эксперты со стороны партнера в ходе исследований рынка обнаруживают какой-либо интересный тренд и, основываясь на нем, предлагают идею нового продукта", — отметил руководитель отдела по развитию новых продуктов сети KFC, которая сотрудничает с Kerry, Игорь Линичук.
Kerry, основанная в 1972 году в Ирландии, занимается разработкой пищевых ингредиентов. Акции компании торгуются на фондовых биржах Лондона и Дублина. Продукция компании поставляется более чем в 140 стран, штат Kerry насчитывает свыше 25 тысяч человек. Сотрудничество Kerry и KFC развивается по двум направлениям: поставка ингредиентов и разработка новых продуктов.
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Популярные комментарии
Запрос на создание новых продуктов или вкусов обычно формируется нашей R&D-командой, которая затем вместе со специалистами Kerry ведет разработки. "- это действительно команда, но отравителей!!!
23 июня, 06:34
Alex Ander
1010002
Этих бы разработчиков да на экскурсию в онкодиспансер. Им бы показали, как 100 вариантов рецептур превращаются в тысячи вариантов опухолей... ((
23 июня, 10:54
Дмитрий Широков
1300000
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