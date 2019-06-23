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РИА Новости

НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

Вчера, 03:32
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© NASA / JPL-Caltech/MSSSСелфи марсохода Curiosity. 15 января 2019 года
Селфи марсохода Curiosity. 15 января 2019 года
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Марсоход НАСА Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Красной планеты, что может быть сигналом присутствия жизни на Марсе, пишет The New York Times.
Такую информацию специалисты Космического агентства получили на этой неделе. Ученые запросили дополнительные данные с Curiosity, чтобы провести новые эксперименты для подтверждения наблюдений. Ожидается, что очередные сведения от марсохода поступят в понедельник.
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Как сообщает СМИ, обнаруженный газ мог выделиться недавно, поскольку в тонкослойной атмосфере Марса молекулы метана разложились бы за несколько столетий под действием солнечного света и в процессе химических реакций.
Исследователи также не отрицают, что обнаруженный газ мог находиться внутри планеты на протяжении миллионов лет, а теперь он вышел через трещины.
Метан в качестве конечного продукта обмена веществ вырабатывают земные бактерии, которых также называют метаногенами и которые обитают в больших количествах в местах, где мало кислорода: под землей и в пищеварительном тракте животных.
Кроме того, метан образуется в геотермальных реакциях, которые никак не связаны с биологией.
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НАСАРИА Наука
Популярные комментарии
Метан и на болоте выделяется, а белок на болоте так и не завёлся. Земная жизнь - единственная во Вселенной. Клепая мозг, тянут деньги из бюджета на бессмыслицу.
23 июня, 03:54
vyachnick
48230577
Это наверное самые древние протоукры газ-то выделяют!!!
23 июня, 05:12
Alex Ander
454600129
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