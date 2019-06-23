НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Марсоход НАСА Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Красной планеты, что может быть сигналом присутствия жизни на Марсе, пишет Марсоход НАСА Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Красной планеты, что может быть сигналом присутствия жизни на Марсе, пишет The New York Times

Такую информацию специалисты Космического агентства получили на этой неделе. Ученые запросили дополнительные данные с Curiosity, чтобы провести новые эксперименты для подтверждения наблюдений. Ожидается, что очередные сведения от марсохода поступят в понедельник.

Как сообщает СМИ, обнаруженный газ мог выделиться недавно, поскольку в тонкослойной атмосфере Марса молекулы метана разложились бы за несколько столетий под действием солнечного света и в процессе химических реакций.

Исследователи также не отрицают, что обнаруженный газ мог находиться внутри планеты на протяжении миллионов лет, а теперь он вышел через трещины.

Метан в качестве конечного продукта обмена веществ вырабатывают земные бактерии, которых также называют метаногенами и которые обитают в больших количествах в местах, где мало кислорода: под землей и в пищеварительном тракте животных.