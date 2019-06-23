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РИА Новости

Ракета "Ангара-А5В" сможет выводить на орбиту новый корабль "Федерация"

Вчера, 03:14
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© Фото : Предоставлено холдингом "Швабе"Ракета-носитель "Ангара-А5". Архивное фото
Ракета-носитель Ангара-А5. Архивное фото
© Фото : Предоставлено холдингом "Швабе"
Ракета-носитель "Ангара-А5". Архивное фото
ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 23 июн - РИА Новости. Новый российский космический корабль "Федерация" сможет выводиться на орбиту ракетой-носителем "Ангара-А5В", говорится в материалах, распространенных Роскосмосом на Международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже.
В ноябре 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пуск ракеты "Ангара-А5В" с космодрома Восточный намечается в 2026 году. В разные годы для запуска корабля "Федерация" предлагались ракеты "Русь-М", "Ангара-А5П", "Зенит", "Союз-5" ("Иртыш") и "Енисей".
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В материалах Роскосмоса представлено несколько конфигураций ракет "Ангара-А5В": для запусков космических аппаратов прикладного назначения - с разгонными блоками ДМ и КВТК, для запуска "Федерации" - с блоком КВТК.
Ракета "Ангара-А5В" будет состоять из трех ступеней. На первой ступени, представленной четырьмя боковыми блоками УРМ-1М (универсальный ракетный модуль), будут использоваться двигатели РД-191М. Они будут крепиться к центральному блоку УРМ-1М второй ступени также с двигателем РД-191М. На блоке УРМ-3В третьей ступени будут применяться два кислородно-водородных двигателя РД-0150. В качестве разгонных блоков будут использоваться ДМ-УЗ и КВТК-УЗ.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
Корабль "Федерация" впервые полетит в беспилотном режиме на ракете-носителе "Союз-5" с космодрома "Байконур" в 2022 году. На 2023 год запланированы его беспилотный полет к Международной космической станции и стыковка со станцией в автоматическом режиме. В 2024 году корабль должен доставить на МКС первый экипаж.
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Федерация (пилотируемый транспортный корабль)Ангара (ракета)РоскосмосФранцияРоссияАвиакосмический салон в Ле БуржеРИА Наука
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