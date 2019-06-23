Ракета "Ангара-А5В" сможет выводить на орбиту новый корабль "Федерация"

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 23 июн - РИА Новости. Новый российский космический корабль "Федерация" сможет выводиться на орбиту ракетой-носителем "Ангара-А5В", говорится в материалах, распространенных Роскосмосом на Международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже.

В ноябре 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пуск ракеты "Ангара-А5В" с космодрома Восточный намечается в 2026 году. В разные годы для запуска корабля "Федерация" предлагались ракеты "Русь-М", "Ангара-А5П", "Зенит", "Союз-5" ("Иртыш") и "Енисей".

В материалах Роскосмоса представлено несколько конфигураций ракет "Ангара-А5В": для запусков космических аппаратов прикладного назначения - с разгонными блоками ДМ и КВТК, для запуска "Федерации" - с блоком КВТК.

Ракета "Ангара-А5В" будет состоять из трех ступеней. На первой ступени, представленной четырьмя боковыми блоками УРМ-1М (универсальный ракетный модуль), будут использоваться двигатели РД-191М. Они будут крепиться к центральному блоку УРМ-1М второй ступени также с двигателем РД-191М. На блоке УРМ-3В третьей ступени будут применяться два кислородно-водородных двигателя РД-0150. В качестве разгонных блоков будут использоваться ДМ-УЗ и КВТК-УЗ.

"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".