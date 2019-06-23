В "Росэлектронике" рассказали о перспективах сотрудничества с Белоруссией

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Белоруссия предлагает РФ участвовать в конкурсах на поставку инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) для установки на пограничных пунктах пропуска, сообщил РИА Новости советник генерального директора холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) – руководитель проекта ИДК Константин Фурсиков.

"Мы взаимодействуем с коллегами из Республики Беларусь. Они следят за внедрением производимой нами продукции и предлагают, чтобы мы приняли участие в конкурсе на оснащение пунктов пропуска с Евросоюзом, а также с Украиной", - сказал Фурсиков.

Говоря о международном сотрудничестве, собеседник агентства добавил, что специалисты компании уже оснастили шесть пунктов пропуска в Киргизии, на седьмом пункте пропуска ведутся проектные работы.