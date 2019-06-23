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РИА Новости

В "Росэлектронике" рассказали о перспективах сотрудничества с Белоруссией

Вчера, 03:09
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Белоруссия предлагает РФ участвовать в конкурсах на поставку инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) для установки на пограничных пунктах пропуска, сообщил РИА Новости советник генерального директора холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) – руководитель проекта ИДК Константин Фурсиков.
"Мы взаимодействуем с коллегами из Республики Беларусь. Они следят за внедрением производимой нами продукции и предлагают, чтобы мы приняли участие в конкурсе на оснащение пунктов пропуска с Евросоюзом, а также с Украиной", - сказал Фурсиков.
Говоря о международном сотрудничестве, собеседник агентства добавил, что специалисты компании уже оснастили шесть пунктов пропуска в Киргизии, на седьмом пункте пропуска ведутся проектные работы.
"Мы ведем переговоры с такими государствами, как Турция, Сирия, Иран, Египет, Малайзия, Индонезия. Более того, в Малайзии мы уже приняли участие в конкурсе и до середины июля ожидаем решения закупочной комиссии. По сравнению с конкурентами мы более привлекательны по цене и качеству", - отметил он.
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Российская электроникаРостехЕвросоюзБелоруссияРоссияУкраинаЭкономика
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