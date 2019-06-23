СМИ: Saudia прекратит полеты над Ормузским проливом и Оманским заливом

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Саудовская авиакомпания Saudi Arabian Airlines (Saudia) изменила маршруты своих рейсов таким образом, чтобы ее самолеты не находились в воздушном пространстве над Ормузским проливом и Оманским заливом, где военные Ирана ранее сбили американский беспилотник, сообщает телеканал Саудовская авиакомпания Saudi Arabian Airlines (Saudia) изменила маршруты своих рейсов таким образом, чтобы ее самолеты не находились в воздушном пространстве над Ормузским проливом и Оманским заливом, где военные Ирана ранее сбили американский беспилотник, сообщает телеканал Al Arabiya

В субботу авиакомпания Etihad, принадлежащая Объединенным Арабским Эмиратам, заявила о временном прекращении полетов над частью воздушного пространства Ирана вслед за запретом властей США американским авиакомпаниям находиться в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом. Ранее управление гражданской авиации ОАЭ призвало все авиакомпании предпринять меры и избегать маршруты в зонах, представляющих вероятную опасность для гражданских самолетов.

Газета Times of India сообщила со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA), что индийским авиакомпаниям также рекомендовали избегать полетов над частью территорий Персидского и Оманского заливов в зоне Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитный ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.

При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе".