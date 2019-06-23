Грузинские отельеры обсудят запрет на полеты в Россию

ТБИЛИСИ, 23 июн - РИА Новости. Представители гостиничной индустрии Грузии проведут в понедельник заседание, чтобы обсудить решение российских властей о запрете с 8 июля прямых рейсов между странами, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

"В понедельник пройдёт большое заседание и мы определим планы. Уверен, что несмотря на запреты российские туристы все равно приедут и им необходимо предоставить еще больше скидок, чем было. Это мое личное мнение, но решение должно быть принято совместное", - приводит слова Алавердашвили бизнес-агентство BM.ge

По словам главы Ассоциации, туристический сектор Грузии не зависит на сто процентов от русского рынка и следовательно "удар будет, но не разрушительный".

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля. Причина приостановки полетов - необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".