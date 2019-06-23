Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков ИГ* в Дагестане

Ранее пресс-служба НАК сообщила, что в субботу около 22.00 на участке автодороги между селениями Эндирей и Карланюрт в Хасавюртовском районе Дагестана силы правопорядка попытались остановить автомобиль ВАЗ-2109, на котором ехали двое вооруженных бандитов. На требование сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь. Оба преступника были нейтрализованы. По данным НАК, боевики планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов. Пострадавших среди гражданского населения и силовиков нет.