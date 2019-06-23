Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков ИГ* в Дагестане

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет (НАК) в воскресенье опубликовал кадры оперативной съемки с места операции по ликвидации двух боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Дагестане.
Ранее пресс-служба НАК сообщила, что в субботу около 22.00 на участке автодороги между селениями Эндирей и Карланюрт в Хасавюртовском районе Дагестана силы правопорядка попытались остановить автомобиль ВАЗ-2109, на котором ехали двое вооруженных бандитов. На требование сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь. Оба преступника были нейтрализованы. По данным НАК, боевики планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов. Пострадавших среди гражданского населения и силовиков нет.
На ролике длиной 53 секунды видно, как силовики достают съехавший в кювет перевернувшийся автомобиль боевиков. Машина оцеплена правоохранителями.
*Запрещённая в России террористическая организация
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