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РИА Новости
Культура

Большой театр покажет в Австралии балеты "Спартак" и "Драгоценности"

Вчера, 06:21
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРепетиция балета "Драгоценности"
Репетиция балета Драгоценности
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. На гастролях в Австралии, которые пройдут с 23 июня по 8 июля, Большой театр представит два балета: "Спартак" Юрия Григоровича и "Драгоценности" Джорджа Баланчина, сообщили в пресс-службе театра.
Спектакли балета Большого театра "Спартак" и "Драгоценности" пройдут в Квинслендском центре исполнительских искусств в сопровождении Квинслендского симфонического оркестра. За дирижерским пультом – Павел Сорокин.
"Одно из представлений "Спартака" будет транслироваться на специальных экранах, установленных на улице, чтобы как можно больше людей смогли бесплатно посмотреть этот прекрасный балет", - рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
Австралийская публика увидит спектакли в исполнении ведущих солистов балета Большого театра, в числе которых: Денис Родькин, Игорь Цвирко, Александр Волчков, Михаил Лобухин, Артем Овчаренко, Екатерина Крысанова, Мария Виноградова, Ольга Смирнова и другие.
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