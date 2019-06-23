Большой театр покажет в Австралии балеты "Спартак" и "Драгоценности"

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. На гастролях в Австралии, которые пройдут с 23 июня по 8 июля, Большой театр представит два балета: "Спартак" Юрия Григоровича и "Драгоценности" Джорджа Баланчина, сообщили в пресс-службе театра.

Спектакли балета Большого театра "Спартак" и "Драгоценности" пройдут в Квинслендском центре исполнительских искусств в сопровождении Квинслендского симфонического оркестра. За дирижерским пультом – Павел Сорокин.

"Одно из представлений "Спартака" будет транслироваться на специальных экранах, установленных на улице, чтобы как можно больше людей смогли бесплатно посмотреть этот прекрасный балет", - рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Большого театра Владимир Урин.