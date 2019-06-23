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РИА Новости

Сын Бари Алибасова прояснил планы на квартиру отца

01:31
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПродюсер Бари Алибасов
Продюсер Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Продюсер Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бари Алибасов — младший заявил, что не станет отбирать квартиру у отца.
"Пап, я не хочу квартиру у тебя отобрать, все хорошо. Я очень рад, что ты вернулся", — сказал он отцу в эфире передачи "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".
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Ранее продюсер Бари Алибасов заявил, что сын якобы недавно приходил к нему, чтобы поговорить о разделе наследства, после чего отец решил "выгнать его из семьи", а имущество завещать "добрым мирянам". На это Алибасов-младший сказал, что наследство его не интересует, поскольку половину недвижимости на него переоформили уже много лет назад.
Продюсер попал в больницу 4 июня, после того как он случайно выпил жидкость для очистки труб. Ему диагностировали серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней Алибасов провел в медикаментозном сне, после чего пошел на поправку. В понедельник его выписали из больницы.
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