Сын Бари Алибасова прояснил планы на квартиру отца

Ранее продюсер Бари Алибасов заявил, что сын якобы недавно приходил к нему, чтобы поговорить о разделе наследства, после чего отец решил "выгнать его из семьи", а имущество завещать "добрым мирянам". На это Алибасов-младший сказал, что наследство его не интересует, поскольку половину недвижимости на него переоформили уже много лет назад.