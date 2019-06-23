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РИА Новости

В Татарстане произошел пожар на пассажирском теплоходе

01:14
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Силовой кабель загорелся на пассажирском теплоходе "Василий Чапаев", который следовал по реке Волга из Москвы в город Тетюши в Татарстане, пострадавших нет, сообщает РИА Новости пресс-служба МЧС РФ.
"На реке Волга вблизи населенного пункта Нижний Услон произошло возгорание в машинном отделении двухпалубного пассажирского теплохода Василий Чапаев, следовавшего по маршруту Москва-Тетюши... Предварительно горел силовой кабель дизель-генератора", - говорится в сообщении.
Теплоход находится на ходу, после проверки оборудования и проветривания продолжит движение. Отмечается, что на борту 129 пассажиров, 42 члена экипажа.
"Погибших, пострадавших нет. Паника не допущена. Причина происшествия устанавливается", - добавили в ведомстве.
Также отмечается, что на место направлен пожарно-спасательный катер КС-110, а неподалеку находится толкач "Памир", который может отбуксировать к пристани Нижний Услон на расстоянии 200 метров.
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