В Татарстане произошел пожар на пассажирском теплоходе

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Силовой кабель загорелся на пассажирском теплоходе "Василий Чапаев", который следовал по реке Волга из Москвы в город Тетюши в Татарстане, пострадавших нет, сообщает РИА Новости пресс-служба МЧС РФ.

"На реке Волга вблизи населенного пункта Нижний Услон произошло возгорание в машинном отделении двухпалубного пассажирского теплохода Василий Чапаев, следовавшего по маршруту Москва-Тетюши... Предварительно горел силовой кабель дизель-генератора", - говорится в сообщении.

Теплоход находится на ходу, после проверки оборудования и проветривания продолжит движение. Отмечается, что на борту 129 пассажиров, 42 члена экипажа.

"Погибших, пострадавших нет. Паника не допущена. Причина происшествия устанавливается", - добавили в ведомстве.