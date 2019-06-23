Источник назвал дату запуска первого корабля Crew Dragon с экипажем к МКС

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Запуск на Международную космическую станцию (МКС) первого космического корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 15 ноября, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в ракетно-космической отрасли.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, а также Starliner - компанией Boeing.

"Старт первого корабля Crew Dragon с экипажем по новому плану намечается на 15 ноября", - сказал собеседник агентства.

В первый экипаж Crew Dragon входят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.