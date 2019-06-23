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РИА Новости

Источник назвал дату запуска первого корабля Crew Dragon с экипажем к МКС

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CC0 / Official SpaceX Photos / Crew Dragon Artist DepictionЭскиз космического корабля Crew Dragon
Эскиз космического корабля Crew Dragon
CC0 / Official SpaceX Photos / Crew Dragon Artist Depiction
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Запуск на Международную космическую станцию (МКС) первого космического корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 15 ноября, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в ракетно-космической отрасли.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, а также Starliner - компанией Boeing.
"Старт первого корабля Crew Dragon с экипажем по новому плану намечается на 15 ноября", - сказал собеседник агентства.
В первый экипаж Crew Dragon входят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.
В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Первый испытательный полет корабля с экипажем на станцию планировался на конец сентября, но был отложен из-за взрыва при испытании системы аварийного спасения корабля на мысе Канаверал в апреле.
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