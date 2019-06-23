Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина" обвинил россиян в "наглости", дошедшей до крайней степени.

"Вы меня простите, вы знаете, что происходит в Грузии сейчас в связи с тем, что россияне вообще обнаглели до конца. Они там устроили нам: привезли реально одного оккупанта, который воссел в парламенте Грузии, поднял российский флаг, и молодежь выступила", — заявил политик.

Он также прокомментировал запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию в качестве меры по обеспечению безопасности и призвал жителей Украины проводить отпуск на его родине вместо россиян.

"Я хочу просто обратиться к украинцам. Братья украинцы и сестры, поезжайте отдыхать в Грузию. Я хочу встретиться с руководством украинских авиакомпаний, чтобы они снизили цены, потому что это нечеловеческие цены, к туроператорам я хочу обратиться: сделайте человеческие условия, потому что люди не могут себе позволить. Пусть украинцы солидаризуются с грузинами и отдохнут там вместо россиян", — сказал Саакашвили.

Ситуация в Грузии

В пятницу Владимир Путин запретил российским авиаперевозчикам осуществлять воздушные перевозки в Грузию с 8 июля, а позднее Минтранс приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Указ был подписал на фоне продолжающихся с четверга акций протеста в Грузии. Тогда во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента по приглашению грузинской стороны. Однако оппозиционные депутаты в знак протеста покинули зал, а вечером начались массовые беспорядки.

Участники протеста штурмовали здание парламента, после чего выходили на улицы в пятницу и субботу с требованием отставки правительства.

В ходе беспорядков пострадали 240 человек, полиция задержала 300 митингующих.

Тбилиси обвинил Москву в организации антироссийских протестов. Так, президент Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом и оккупантом". Дмитрий Медведев раскритиковал заявления грузинского лидера, назвав их непрофессиональными. По словам главы правительства, ситуация в Грузии стала результатом борьбы оппозиции стала результатом борьбы оппозиции с провластными силами.